Литвин думає, що у ВР реалізовується політичний сценарій

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що опозиція намагається зробити парламент непрацездатним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на брифінгу.

Голова Верховної Ради повідомив, що сьогодні провів засідання Погоджувальної ради, на якому керівники фракцій і парламенту обговорили причини блокування фракцією «БЮТ-Батьківщина» роботи ВР, яка виступає проти розгляду законопроекту щодо приватизації газотранспортної системи та наполягає на ухваленні постанови про виконання резолюції ПАРЄ.

В.ЛИТВИН наголосив, що на сьогодні взагалі не планувалося розглядати законопроект, який стосується ГТС, і більше того – цей законопроект не передбачає приватизації газотранспортної системи.

За словами В.ЛИТВИНА, стосовно постанов щодо виконання резолюції ПАРЄ, то лунала пропозиція включити їх до порядку денного роботи ВР одразу після заслуховування з цього ж питання міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА.

«Фракції гарантували, що ці питання будуть включені до порядку денного», - сказав В.ЛИТВИН.

Водночас, за його словами, з незрозумілих причин опозиція відхила цю пропозицію.

«Я роблю відповідні висновки – реалізовується політичний сценарій для того, щоб не працювала Верховна Рада, і для того, щоб не приймалися ті рішення, на яких наполягають… Складається враження, що запланований наступний крок – більш жорстке рішення по Україні. Іншого пояснення я не бачу», - сказав спікер.

Він також висловив сподівання, що протягом двох наступних тижнів, які будуть непленарними, опозиція «охолоне», і ВР повернеться до нормальної роботи.