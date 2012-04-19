Чорнобильці й афганці просять політиків не піаритися 26 квітня

Про це УНІАН повідомили в організації «Ніхто, крім нас».

Члени організації «Ніхто, крім нас», до складу якої входять ветерани війни в Афганістані і перші ліквідатори аварії на ЧАЕС із 731-го батальйону, а також громадські організації підприємців і студентів, планують 26 квітня провести тільки поминальні торжества, покладання квітів до Меморіалу ліквідаторам у Києві і панахиду і переконливо просять політиків не перетворювати акцію на політичний мітинг.

«Навіть на війні бувають дні, коли воюючі сторони ховають своїх героїв і оголошують перерву у воєнних діях, - зазначив лідер організації «Ніхто, крім нас» Олександр Ковальов. - Для нас така перерва - 26 квітня. Достовірно знаю, що ряд політиків хоче влаштувати на покладанні квітів партійні мітинги. І тому попереджаємо. Те, що для політиків піар, для членів нашої організації - наше життя і смерть наших товаришів, які вмирають від переопромінення. Тільки з червня минулого року за період проведення акцій проти ліквідації виплат, ми поховали чотирьох чорнобильців-ліквідаторів з організації «Ніхто, крім нас», троє з яких стояли з протестами під Адміністрацією Президента, які звідти вже фактично йшли вмирати вдома, а четвертого затоптали під час знесення наметового містечка в Донецьку. І все ж таки ми переконливо просимо всіх політиків не перетворювати поминальний день на політичну акцію. У разі відмови почути наше прохання політики знову ризикують побачити наші спини, як це було 15 лютого».

Також О.Ковальов повідомив, що члени організації не відмовляються від подальшої боротьби за свої права. У найближчий день на базі організації «Ніхто, крім нас» відбудеться всеукраїнська координаційна рада громадських організацій, де буде визначено план подальших дій.

У свою чергу, член НКН Володимир Рєзнік нагадав, що ціле літо, з червня по вересень минулого року, афганці і чорнобильці проводили акції за свої права.

«Наша акція дала старт акціям чорнобильців у регіонах. Наш 731-й батальйон - це військова частина перших ліквідаторів аварії на ЧАЕС, нині входить в організацію «Ніхто, крім нас». Наш батальйон пробув у Чорнобилі весь перший місяць аварії - з 28 квітня по 23 травня - безвиїзно. Ми працювали без засобів захисту, відкачували важку воду з-під реактора, знімали високорадіоактивний ґрунт, завантажували вертольоти сипкими матеріалами. І нас всіх наприкінці травня 1986 року відправили із зони, констатуючи колективне переопромінення. З 750 людей нашого батальйону живими залишилося близько сотні. І коли я слухаю твердження Тігіпко, що влада вирішила проблеми чорнобильців, я хочу нагадати, що після літньої акції протесту, коли наших людей відвезли в лікарні вмирати, ми не могли для них безплатно одержати навіть знеболювальне», - заявив В.Рєзнік.

«Коли стається трагедія століття, то повинні бути ті, хто її ліквідовує – ми ні про що не шкодуємо. Але коли Тігіпко і Азаров стверджують, що ми вимагаємо пенсії в 30 тисяч гривень, - мене приголомшує ця брехня. Шість-вісім тисяч прожиткових мінімумів для тих ліквідаторів, що залишилися живими, у яких після трагедії втрачено 80% відсотків працездатності, - це що, велика пенсія?», - додав член НКН.

За його словами, представники влади і політики не мають морального права приходити до Меморіалу ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

«Нардепи з різних фракцій не допомагали нам під час акції, чиновники вели з нами суто формальне листування, члени Кабміну передавали нам, що ми гади, які оббирають бюджет. Тому 26 квітня ми нікого з політиків не хочемо бачити. Якщо по моралі, політики не мають права приходити до цього пам`ятника чорнобильцям. Але якщо вони прийдуть, вони повинні поминати наших товаришів мовчки, без політичних заяв», - наголосив В.Рєзнік.