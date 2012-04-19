В Росії зникли документи про «махінації» Путіна у 90-х роках

Це випливає з резолюції, яка стоїть на офіційному запиті Радіо Свобода.

Нагадаємо, в березні 1992 року за результатами парламентського розслідування депутати Ленсовета рекомендували відсторонити Володимира Путіна (тоді чиновника Петербурзької мерії) з посади.

Депутатська комісія Лєнсовета на чолі з Мариною Сальє дійшла висновку, що з Петербурга за кордон йшли природні ресурси (рідкоземельні метали, ліс, нафтопродукти) за експортними ліцензіями, підписаними головою комітету із зовнішніх зв`язків Володимиром Путіним. Натомість до Петербургу мало надійти продовольство, але продовольство не надійшло. Ціна питання - на думку депутатів - не менше 100 мільйонів доларів.

У той же період перевірку проводило Контрольне управління адміністрації президента. Колишній керівник Контрольного Управління Юрій Болдирєв повідомив в березні 2010 року, що він дійсно отримав "доповідь Сальє", була проведена перевірка, в ході якої "були виявлені досить серйозні порушення". Анатолій Собчак(мер Санкт-Петербурга) був викликаний для надання пояснень до президента Єльцина в Москву, куди він прибув разом з Володимиром Путіним та іншими своїми підлеглими.

Юрій Болдирєв був знятий з посади керівника Контрольного управління в 1993 році. Пізніше, в 1996-1998 роках, Контрольним управлінням керували спочатку Олексій Кудрін, потім сам Володимир Путін. "Але якщо вони чесно керували (а у нас немає підстав вважати, що вони керували нечесно), значить, всі ці документи повинні були зберегтися. Вони не секретні, підстав приховувати їх від суспільства немає", - заявив Юрій Болдирєв і порадив звернутися в архіви .

Радіостанція «Радіо Свобода» направила до Адміністрації президента на ім`я прес-секретаря Наталії Тімакової лист з проханням надати можливість ознайомитися з матеріалами перевірки Контрольної управління по "доповіді Сальє". Запит по факсу був проігнорований, втім, як і запит, відправлений поштою.

Тоді кореспондент РС особисто відніс письмове звернення, адресоване Наталії Тімаковій, в Адміністрацію президента. Однак домогтися відповіді знову не вдалося, оскільки в Адміністрації президента наявність листа заперечували в принципі, потім заявили, що воно «загубилося». Коли нарешті листа таки було знайдено, до редакції Радіо Свобода надійшов факс: на офіційному запиті РС - рукописний від руки: "Резолюція наступна: ці дані вже не зберігаються в архіві, допомогти нічим не можемо. 17.04.12, підпис".

РС не залишає спроб отримати офіційну відповідь на свій запит, бажано з поясненнями: який термін зберігання документів в архіві Контрольного управління та на підставі якого наказу вони були знищені.