У Рівному показали звинувачений в українофобстві фільм

Як передає кореспондент УНІАН, зважаючи на протести представників деяких політичних і громадських організацій, напередодні показу фільму дирекція кінопалацу «Ера» розповсюдила прес-реліз, у якому зазначалося, що фільм покажуть, аби «у цивілізованій дискусії, конструктивній критиці після ознайомлення з предметом цієї критики змінити ситуацію, яку можна охарактеризувати крилатою фразою: «Не читав, але засуджую!»

Щоб потрапити на перегляд фільму, журналістам потрібно було заздалегідь пройти акредитацію та показати на вході посвідчення працівників ЗМІ. Громадський порядок забезпечували міліціонери, включно з бійцями спецпідрозділу «Беркут».

Перед входом до кінотеатру представники ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», Української народної партії та партії «Собор» виставили невеликий пікет, гасла якого закликали не допустити «російського кіносміття в Україні», а рівнян – не дозволити проводити у місті «московські пропагандистські кіноексперименти».

У фойє кінопалацу перед початком прес-показу фільму відбулася дискусія щодо мети показу фільму та його ідейно-художньої цінності за участю представників «Свободи», УНП та деяких громадських організацій, які добивалися зняття «Матчу» з прокату, з генеральним директором мережі «Мультиплекс» Анатолієм Базильчуком та генеральним директором дистриб’юторської компанії «Інтерфільм» Дмитром Кирієнком. Гості з Києва відмовились скасувати прес-показ фільму у Рівному та запросили на його перегляд журналістів. Однак, як виявилося пізніше, серед глядачів у залі під час перегляду фільму журналістів була меншість.

Під час дискусії після перегляду картини А.Базильчук, зокрема, висловив згоду з тим, що у фільмі «Матч» є деякі пропагандистські елементи, однак, на його думку, загалом фільм правдивий, бо розповідає про історію його улюбленої футбольної команди – київського «Динамо», викликає патріотичні почуття.

«Якби ми переслідували лише комерційну мету, то ми б домоглися демонстрації фільму, у тому числі й з допомогою міліції, оскільки це наша приватна справа. Але розуміємо, що скрізь є своя специфіка. І якщо цей фільм буде когось ображати, то ми цього не хочемо», - зазначив А.Базильчук.

За його словами, фільм «Матч» не будуть показувати лише у Рівному та Львові, у решті українських міст він демонструватиметься.

Більшість учасників дискусії зійшлися на тому, що фільм «Матч» не є правдивою історією київського «Динамо», адже кількох футболістів цієї команди німці розстріляли не за програний матч, а за диверсії на хлібозаводі, де вони працювали. Крім того, на думку промовців, в окремих епізодах фільму українці показані виключно з негативної сторони - як прислужники нацистів.

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Як повідомляв УНІАН, раніше молодіжні організації звернулися до міністра культури України Михайла Кулиняка із вимогою заборонити офіційний показ російського фільму «Матч» на території України.

27 квітня у Рівному представники політичних та громадських організацій за підтримки заступника міського голови Галини Кульчинської заблокували показ художнього фільму «Матч», який мав демонструватися у кіноцентрі «Ера» протягом семи днів.