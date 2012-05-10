Чорновіл: якщо Парубій не пройде у ВР - його посадять

Як повідомили УНІАН у прес-службі Т.Чорновола, за його словами, «на тих представників опозиції, що йдуть по мажоритарних округах і яких неможливо «підчепити» на «гачок» після виборів, уже є готові кримінальні справи. Наприклад, мій колега по парламентському Комітету закордонних справ Андрій Парубій. У разі, якщо він не обереться до Верховної Ради, його автоматично посадять. Бо проти нього порушено кримінальну справу за спротив ратифікації Харківських угод», - зазначив народний депутат.

За словами Т.Чорновола, А.Парубій дійсно може стати одним із перших справжніх політв’язнів, якщо не переможе на виборах.

Він також відзначив, що сьогодні владою робиться все можливе, щоб у мажоритарних округах до парламенту йшли люди, які стопроцентно перейдуть у більшість до Партії регіонів.

«На округах зараз зроблять усе можливе, щоб від опозиції провести своїх людей або дуже добре контрольованих бізнесменів», - зазначив він. Тому, за словами Т.Чорновола, помилкою опозиції буде висування бізнесменів по округах. «Після виборів усіх цих бізнесменів від опозиції «підчеплять» й усі вони будуть на «гачку», - переконаний він.

Також, за словами депутата, одним із головних завдань влади, яке вона сьогодні активно реалізує, є наповнити списки опозиції людьми, які перейдуть після виборів у Партію регіонів.

За прогнозами Т.Чорновола, таких людей у списку опозиції може бути 30-40 чоловік. «У списку опозиції може бути 30-40 чоловік, які стопроцентно перейдуть у Партію регіонів», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2010 року у Верховній Раді під час розгляду питання про ратифікацію угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійній залі відбулися зіткнення між депутатами, а також були застосовані димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир Литвин, кидали яйця.

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Під час розслідування цієї справи прокуратура порушила кримінальну справу щодо народних депутатів Юрія Гримчака та А.Парубія за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради і народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, здійсненого особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).