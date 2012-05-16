Польська митниця: протест профспілок не призведе до паралічу на Євро-2012

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар Митної служби Польщі Cільвія Стельмаховська, коментуючи анонсовані представниками профспілок можливі труднощі з перетином польсько-українського кордону в червні.

Вона назвала «нормальною» ситуацію на кордоні між Україною та Польщею за останній тиждень, відколи триває новий оголошений профспілками протест, що підтверджує можливість Митної служби забезпечити нормальний його перетин під час чемпіонату.

«Протест показав, що він не мав впливу на рух на кордоні, і тому ми не прогнозуємо жодного паралічу на Євро-2012», - сказала прес-секретар.

С.Стельмаховська також спростувала заяву керівника однієї із профспілок митників Славоміра Сіви про те, що митники для зменшення черг на кордоні з Україною застосовують практику, яка відкриває дорогу для контрабанди в Польщу.

Вона сказала, що митники останніми днями виявляють приблизно таку саму кількість контрабанди, яку знаходили на спільному кордоні співорганізаторів чемпіонату перед початком акції митників.

Прес-секретар також відзначила, що кордон перетнула приблизно така ж кількість транспортних засобів, як і раніше.

Співрозмовник агентства повідомила, що вживає низку заходів для того, аби забезпечити швидкий перетин кордону під час Євро-2012, серед яких назвала обмеження виходу у відпустку митниками у червні, посилення пунктів пропуску додатковими працівниками та відкриття додаткових смуг для автомобілів.

Прес-секретар не стала коментувати адекватність даних про час перетину кордону між Україною та Польщею, який подає офіційний веб-сайт granica.gov.pl.

«Не буду полемізувати з паном Сівим, але можу сказати, що ці дані маємо з наших інформаційних систем», - сказала представник Митної служби Польщі.

Як повідомляв УНІАН, С.Сіви заявив агентству, що ситуація із перетином польсько-українського кордону «може вийти з під-контролю», якщо польський уряд не піде на діалог з митниками в справі включення їх у список служб, котрі мають низку привілеїв, зокрема, при виході на пенсію.

Довідка УНІАН. Працівники митної служби, згідно з польським законодавством, не мають права страйкувати, але на практиці вони реалізовують так званий «італійський страйк», котрий полягає у ретельному дотриманні на кордоні усіх процедур, що може суттєво затягнути контроль при його перетині.

Митники хочуть отримати пільгові умови виходу на пенсію після 25 років роботи у цій службі, а не бути в загальній системі, яка передбачає можливість виходу на пенсію після досягнення віку 67 років.

На минулому тижні польський Сейм затвердив запропоновану урядом пенсійну реформу, але закон набуде чинності лише після його затвердження у Сенаті та після підпису Президента.