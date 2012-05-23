Експерт натякає, що київська влада не дружить з логікою

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН, присвяченій завтрашній акції громадської ініціативи Всеукраїнське “Київське Віче”, під час якої кияни вимагатимуть звітів депутатів Київради та мера столиці щодо їхньої персональної діяльності в міськраді.

“Якби мені підлеглі принесли такі тексти запитань, які поставлені на референдум, я б їх просто позвільняв з роботи миттєво. Тому що настільки безграмотних і юридично, і логічно запитань важко придумати”, - сказав експерт.

Він зазначив, що одне з питань, що буде винесено на референдум, стосується доплат вчителям та лікарям. “Починаючи з 1993 року, коли була започаткована програма “Турбота”, такі доплати завжди передбачалися. Йдеться про те, що ставки всюди, і в Києві, і в Макіївці однакові, наприклад, для вчителів, а рівень цін зовсім інший. Тобто вони питають те, що вже давно робиться”, - сказав О.Сергієнко.

Друге питання на референдумі, за його словами, стосується створення муніципальної міліції. “Нема закону про муніципальну міліцію. На якій основі її будувати? Коштів, щоб набрати штат, надати приміщення, забезпечити формою, посадити на машини, закупити зброю – на це просто в бюджеті міста немає коштів”, - стверджує О.Сергієнко.

Третє питанням, яке буде винесено на референдум, стосується Генерального плану розвитку міста, зазначив експерт.

“Це теж незаконне питання, тому що питання прийняття Генплану, це повноваження Київської міської ради. Ми бачимо три питання, які поставлено з порушенням законодавства. Щодо логіки – то її теж нема, тому що запитайте, наприклад, в цьому залі, хто знає, які базові концептуальні положення Генплану, то я вам скажу, що навіть я не знаю...“, - наголосив О.Сергієнко.

За його словами, від референдуму отримає “плюс” лише міська влада, бо вона “пропонує киянам, щоб вони погодилися з тією крадіжкою, яка відбувалася останніми роками, тобто з тим, що повкрадали, повирубували сквери, наставили “свічок” у подвір’ях”.

Як повідомляв УНІАН, голова КМДА Олександр Попов закликав киян вирішувати долю столиці на загальноміських референдумах.

«Закон наділяє нас правом проводити референдуми. Як голова виконавчої влади Києва, як громадянин я буду робити все, щоб референдуми стали нормою київського самоврядування. Долю столиці визначатимуть не кабінетні начальники і кілька десятків депутатів. Робитимуть це самі кияни», – зазначив О.Попов.

На сьогодні в Києві вже розміщено соціальну рекламу щодо проведення міського референдуму.