Луценко хвилюється, що прокуратура буде «неповноцінною у своїй тупості»

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення на початку судового засідання ухвалила головуюча на судовому процесі суддя Ганна Медушевська.

Водночас Ю.Луценко висловився проти того, щоб судове засідання відбувалося за відсутності В.Давиденка та прокурора Дмитра Лобаня.

«Думаю, що суд буде неповноцінним без унікального прокурора Лобаня. Думаю, я не зможу перенести цю «трагедію», оскільки прокуратура в неповному складі буде неповноцінною у своїй тупості. Але я категорично проти продовження (розгляду) цієї справи без так званого потерпілого… На підставі чого Давиденко є потерпілим, знає лише Генеральна прокуратура. Саме тому, для встановлення істини, необхідно його доставити сюди», - сказав Ю.Луценко.

Заслухавши думки сторін – учасниць процесу, головуюча прийняла рішення продовжити слухання справи, зауваживши, що потерпілий у разі необхідності буде повторно викликаний до суду.

Наразі в судовому засіданні триває стадія подання клопотань.

Також Г.Медушевська поінформувала учасників процесу, що до суду надійшла телеграма від потерпілого В.Давиденка, в якій він вказує, що не може брати участь в судовому засіданні за станом здоров’я і просить проводити слухання за його відсутності, оголосивши покази, надані ним раніше на судовому засіданні, оскільки додати ще щось до сказаного він не може.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценку висунуто обвинувачення за ч.3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння екс-президента В.Ющенка. Ю.Луценка звинувачують у тому, що 2009 року на посаді глави МВС він продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Цей епізод справи проти екс-міністра був виділений в окрему справу 21 січня 2012 року.

Як написали прокурори в обвинувальному висновку, «екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, а також Олег Павлєнов та Володимир Тарасенко (які працювали в Департаменті карного розшуку МВС), будучи представниками влади та службовими особами, вчинили зловживання владою, тобто умисне використання службовою особою та представником правоохоронного органу влади всупереч інтересам служби, яке завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам і інтересам Валентина Давиденка».

У свою чергу, В.Давиденко на допиті у суді 18 серпня 2011 року заявляв, що його права не порушувалися.

За версією слідства, В.Ющенко був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка.