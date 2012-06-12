Колесніченко назвав «мовний» позов БЮТу черговим піаром

Про це заявив один з авторів законопроекту, заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«Подібного роду кроки інакше як піаром назвати не можна. Адже питання порядку і способу голосування в парламенті вже багато разів обговорювалося різними судами. І в цій частині жодних скасувань, у принципі, не буде. І депутати від БЮТ це чудово знають. Для них це просто черговий спосіб пропіарити себе і перешкодити Партіям регіонів захищати права українських громадян», - заявив В.Колесніченко.

На його думку, вимоги опозиції заборонити Комітету ВР з питань культури і духовності готувати законопроект до другого читання «означають втручання к діяльність державних органів влади».

«У даному випадку - представницького органу в особі парламентського комітету. Звертатися до суду з тим, щоб заборонити роботу комітетів може лише той, хто не читав закон про Регламент Верховної Ради», - додав В.Колесніченко.

При цьому, коментуючи заяви опозиційних депутатів про те, що вони звертатимуться до Європейського суду з прав людини, якщо Вищий адміністративний суд відмовить їм у визнанні незаконними дій парламенту щодо ухвалення законопроекту про засади державної мовної політики, депутат вказав, що «ЄСПЛ не розглядає питання щодо регламентної роботи парламенту».

За його словами, щодо «мовного» законопроекту Партія регіонів запропонувала всім відкритий публічний національний діалог, але пропозицій від опозиції немає.

«Тому що депутати від БЮТ не вміють вести діалог, не вміють аргументувати свої претензії. І, по суті, публічно демонструють своє неуцтво, небажання і невміння жити за європейськими нормами. Вони самі ставлять себе поза суспільством, політикою, суспільством, законом, державою», - сказав В.Колесніченко.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня ВР прийняла у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, наголошується, що у разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною у 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27).

За це рішення проголосували 234 з 248 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. «За» проголосували 187 народних депутатів від Партії регіонів, двоє членів фракції НУ-НС, 25 депутатів від КПУ, двоє - від Народної партії, шість членів групи «Реформи заради майбутнього» і 12 позафракційних депутатів.

Пізніше член депутатської групи «Реформи заради майбутнього» Володимир Каплієнко заявив, що народних депутатів від його групи, картки яких проголосували за мовний законопроект, не було в сесійній залі на той момент.

11 червня народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" Юрій Одарченко і Степан Курпіль подали до Вищого адмінсуду України позов до парламенту, в якому просять суд визнати за недійсні результати голосування за законопроект «Про засади державної мовної політики» і заборонити профільному комітету Верховної Ради готувати його до розгляду в другому читанні.

За словами С.Курпіля, з'ясувалося, що 5 червня в сесійному залі Верховної Ради голосували ті депутати, які перебували на лікарняному, у відпустках. Насправді ж, як відзначив народний депутат, якщо не враховувати відсутніх, то за скандальний закон проголосувало б лише 172 народні депутати. Тобто при ухваленні законопроекту були порушені процедура голосування, норми Конституції, законів.

Голова Регламентного комітету ВР Володимир Макеєнко заявив, що парламент без порушень прийняв у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики».