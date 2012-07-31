Опозиція заявляє, що Литвин став співучасником злочину

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

Як наголошується в документі, «30 липня 2012 року за поданням фракції Партії регіонів більшість підтвердила свою довіру нинішньому голові Верховної Ради України Володимиру Литвину, який ще нещодавно заявляв, що не підпише сумнозвісний мовний закон. Сьогодні ж цей горе-політик радикально змінив свою позицію, заявивши, що в нього немає іншого виходу як підписати цей українофобський закон та направити на підпис президенту Януковичу».

Автори заяви підкреслили, що одразу «після голосування у понеділок стало зрозуміло, що задля такого політичного викрутасу регіонали знайшли «достатні» аргументи для фракції Блоку Литвина та спікера особисто». В Об’єднаній опозиції переконані, що «підписувати антиконституційний закон Литвин погодився в обмін на його збереження на посаді голови так званої Верховної Ради, а члени його фракції прийняли хабар від Януковича у вигляді включення їхніх тушок до прохідної частини списку Партії регіонів».

Об’єднана опозиція «Батьківщина» переконана, що В.Литвин «не мав жодного права підписувати антиукраїнський закон про мови, тому що ані в першому, ані в другому читанні його не ухвалювали». «Такого закону просто не існує. Порушення Конституції та регламентних норм і процедур були настільки кричущими, що немає жодних правових підстав вважати цей стос паперів законодавчим актом», - наголошується в заяві.

Підписання мовного закону, упевнені в Об’єднаній опозиції, стало «ганебною крапкою в кар’єрі безпринципного політикана, який готовий заради власного порятунку порушити як закони, так і норми моралі».

«Цей антиконституційний мовний виклик українському суспільству, незалежно від подальших дій Януковича, буде скасований новою демократичною парламентською більшістю, як і сотні інших антизаконних, антиукраїнських рішень, протягнутих нинішньою злочинною владою через Верховну Раду», - запевнили в Об’єднаній опозиції.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада прийняла закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менш як 10% жителів говорять цією мовою.

4 липня голова Верховної Ради України В.Литвин подав у відставку.

В.Литвин зазначив, що 3 липня на 14.30 його запросили на нараду до Президента України.

«Ці заходи закінчилися десь близько 20 години, і в цей же час, як сказав один народний депутат України, «ми розвели їх, як кошенят». Розвели, насамперед, мене. Але, за великим рахунком, розвели Україну, розвели народ. І я думаю, що плоди цього розведення ми ще пожинатимемо», - наголосив В.Литвин.

Він зазначив, що за таких обставин «прошу розглянути питання і прийняти рішення про мою відставку». Ці його слова зустріли аплодисментами присутні в ложі журналістів і помічників.

В.Литвин також звинуватив свого першого заступника Адама Мартинюка в тому, що він його «підставив» у питанні ухвалення мовного закону.

6 липня Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного питання про відставку В.Литвина з посади голови парламенту.

Того дня В.Литвин заявив, що не підпише закон про засади державної мовної політики.

Вчора, 30 липня, на позачерговій сесії Верховна Рада відмовилася задовольнити заяву В.Литвина про звільнення з посади голови ВР.

Також парламент відмовився внести уточнення до закону «Про засади державної мовної політики», які запропонував В.Литвин.

Крім того, Верховна Рада розглянула 4 постанови, внесені депутатами від опозиції, про скасування мовного закону, проте жодний документ не набрав необхідної кількості голосів.

Сьогодні, 31 липня, голова ВР В.Литвин підписав закон «Про засади державної мовної політики» та передав його на підпис Президентові.