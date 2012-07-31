Радник Януковича: частина положень мовного закону суперечить Конституції

Значна частина положень мовного закону не узгоджується з Конституцією України та міжнародними документами, ратифікованими Україною, зокрема з Європейською хартією регіональних мов і мов меншин.

Про це йдеться у відповіді радника Президента України Марини Ставнійчук на звернення партнерства "Новий громадянин" з вимогою скасувати відповідний закон, повідомляє ТСН.

"Прийняття закону відбулося з грубим порушенням вимог статей 47, 116-122, 130 закону "Про Регламент Верховної ради", а значна частина положень закону не узгоджується з відповідними положеннями Конституції України та міжнародних документів, ратифікованих Україною, зокрема Європейської хартії регіональних мов і мов меншин", - підкреслюється у відповіді.

Окрім того, радник Президента стверджує, що закон суперечить рішенню Конституційного суду від 14 грудня 1999 року № 10рп/99 у справі про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції щодо застосування державної мови.

М.Ставнійчук звертає увагу, що відповідно до Конституції, Президент вирішить долю цього документа після його надходження на підпис в установленому порядку.

Як повідомлялося, 31 липня голова Верховної Ради Володимир Литвин підписав закон "Про основи державної мовної політики", що розширює застосування російської мови на регіональному рівні. Документ направлений на підпис Президенту.