МЗС Польщі відкликало консулів зі скандального представництва у Луцьку

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це директор консульського департаменту МЗС Польщі Мірослав Гаєвський повідомив сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

Він зазначив, що проведена працівниками міністерства перевірка, яка завершилася вчора, виявила низку порушень у Консульстві Польщі в Луцьку. Серед таких порушень М.Гаєвський назвав надання "преференційних умов" для отримання віз частині заявників, котрі могли отримати візи поза чергою, та створення "віртуальної черги" офіційним посередником - візовим центром VFS Global у Луцьку, роботу якого мали контролювати працівники консульської установи.

"Ми видаємо візу практично кожному, хто подає заявку, і тому не є "вирішенням питання" сама видача візи. Найголовніше це час. Особи, котрі зараз реєструються, можуть подати заявку на отримання візи у жовтні, в той час ті, хто безпосередньо звертаються, можуть навіть наступного дня", - повідомив М.Гаєвський.

За його словами, візові консули у Луцьку "з незрозумілих причин" практикували прискорену видачу віз низці осіб.

Він також повідомив, що працівники луцького пункту прийому візових заяв, створеного компанією VFS Global, за посередництва якої з кінця минулого року можна отримувати польські візи, обманювали людей, які до них зверталися.

"Де-факто, пункт прийому віз мав місце (для подачі документів) на наступний день, а людям говорили, що найближчий термін є на наступний тиждень... Це така штучна черга. Можна запитати, чому вона була створена?", - зауважив представник МЗС Польщі.

Він повідомив, що перевірка виявила з початку року 3,7 тисяч випадків необґрунтованої "преференційної" видачі віз, зауваживши, що минулого року консульство у Луцьку видало близько 100 тисяч віз.

М.Гаєвський сказав, що працівники МЗС не виявили у діях консульських працівників "безпосередніх доказів" корупції, зауваживши, що такі матеріали уповноважені збирати правоохоронці.

"Ми не можемо цього підтвердити за допомогою механізмів, які ми маємо, та єдине, що могли зробити в ситуації, коли не маємо повної довіри до консулів, - повністю їх замінити", - сказав він, відповідаючи на питання УНІАН.

М.Гаєвський уточнив, що з консульства відкликані усі 5 візових консулів, а також генконсул М.Мартінек через те, що не забезпечив відповідний нагляд за процесом видачі віз.

Як повідомляв УНІАН, про корупцію у консульстві Польщі у Луцьку на початку серпня написала GazetaPolskaCodziennie, за даними якої до складу злочинної групи, яка займалася нелегальною видачею віз, входять щонайменше троє працівників консульства, в тому числі консул.

За даними джерела УНІАН, ця група, до якої також входять місцеві підприємці та яка діє вже другий рік, продавала шенгенські візи багаторазового використання від 300 до навіть 900 євро, в той час як офіційна плата за них для українців становить 35 євро.

В МЗС Польщі наголошували, що всебічно сприяють розслідуванню справи про нелегальну видачу віз в Україні й обіцяли звільнити дипломатів у разі висунення їм офіційних звинувачень у корупції.

Польська прокуратура, яка з 2011 року розслідує справу про нелегальну видачу віз в Україні, повідомила, що жодному з польських дипломатів таких звинувачень не висунуто, а розслідування продовжено до кінця поточного року.