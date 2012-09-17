Проект бюджету викликає у Мартиненка плач і сльози - і більше нічого

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Мартиненко сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Крім плачу і сліз, він (проект держбюджету – УНІАН) нічого не викликає», - зазначив М.Мартиненко.

На його думку, проект бюджету є «один із елементів піару Партії регіонів під час виборчого процесу». М.Мартиненко наголосив, що у проекті бюджету не відображена ціна на газ, не виписана валютна політика.

За його словами, у документі планується збільшення ВВП до 4,5%, що нереально, оскільки українська економіка зараз фактично перебуває у стагнації, спостерігається падіння обсягів у промисловості, показників вантажоперевезень.

М.Мартиненко зауважив, що у проекті держбюджету уряд передбачив збільшення надходжень у вигляді податку на прибуток на 61 млрд грн, що також нереально, оскільки даний податок нинішня влада «взяла наперед за останні 2,5 роки».

За його словами, фактично «вимили з підприємств понад 80 млрд грн оборотних коштів».

М.Мартиненко додав, що таким чином уряд перейде від політичної до економічної диктатури.

Голова фракції НУ-НС підкреслив, що індекс споживчих цін становитиме, відповідно до проекту бюджету 5,9%, і на такий же відсоток передбачається збільшити прожитковий мінімум, «тобто настільки, скільки становитиме рівень інфляції».

«Про яке соціальне покращення ми говоримо?», - запитав він.

На переконання М.Мартиненка, проект бюджету на 2013 рік «не витримує ніякої критики».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету на 2013 рік розраховано, виходячи із затверджених урядом ще у 2011 році макропоказників, зокрема, зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.

Однак пізніше члени уряду не змогли називати журналістам ціну на газ і курс долара, на яких ґрунтується проект державного бюджету на 2013 рік.