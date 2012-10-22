Київських чиновників змусять пройти обстеження у психіатра і нарколога, повідомляє видання «Сегодня».

Влаштуватися у мерію або до райадміністрації в Києві стало набагато складніше. Якщо екс-мер Леонід Черновецький своїх чиновників проганяв через детектор брехні, то тепер кандидати змушені проходити перевірку у нарколога, психіатра за 400-500 грн, а їх дипломи ретельно перевіряють органи, відзначає видання.

Посилення вимог пояснюють боротьбою з корупцією. «КМДА, як орган державної влади, зобов'язаний виконувати закон про протидію корупції. Вважаю, що жорсткий відбір кандидатів на посади в адміністрації абсолютно виправданий. У владі мають працювати люди з бездоганною репутацією», - сказав заступник розділу КМДА Олександр Пузанок.

Але якщо в інших містах можна пройти медогляд за місцем проживання і безкоштовно, то в Києві з цього зробили бізнес, підкреслює «Сегодня».

Одна довідка Ф 133/о обійдеться у 400-500 грн, і видають її лише одна-дві поліклініки в кожному районі. «Візьміть з собою приблизно 500 грн. Сюди входить огляд у психіатра і нарколога. Щоправда, доведеться посидіти у черзі годинки півтора», - повідомили в поліклініці Шевченківського району на вул. Пимоненка. Крім того, доведеться пройти терапевта, офтальмолога, хірурга, дерматолога, отоларинголога, зробити кардіограму, і витратити цілих 2-3 дні, при цьому огляду ніхто не проводить.

«Мені довелося просидіти у чергах три дні. Психіатр і нарколог просто дивляться, чи не перебуваєш ти на обліку, питають, чи немає скарг, і видають свій сертифікат з печаткою. За нього беруть 48 і 78 грн. Лікарі у кабінетах сидять ті самі, що і в поліклініці. Але якщо прийоми вони проводять безкоштовно, то тут за те, що заглянуть тобі у рот, беруть гроші. У результаті я заплатив близько 400 гривень», - сказав один з працівників мерії.

При цьому у КМДА говорять: випадків, щоб серед чиновників опинився наркоман або психічно хворий, не було.

Старожили мерії теж почуваються неспокійно. «За Попова ще нікого не звільнили, але документи обіцяють перевірити. Ніби боятися немає чого. Проте...», - говорять у КМДА. Тим більше що окрім лікарських довідок проходить і перевірка дипломів -- у виші направляють запити з проханням підтвердити, чи дійсно у них навчалася така людина. «Тільки до нас кожного тижня приходить по 20-30 запитів», - підтверджує проректор КНУ Володимир Бугров.

У Києві офіційних заяв про фальшивки не було. Але тепер людей без закінченої вищої освіти у КМДА навіть на найнижчі посади не беруть, а до дипломів вимагають і вкладиші з оцінками.

У главку охорони здоров'я заявляють, що діють за наказом Мінохоронздоров'я. «Згідно з постановою Мінохоронздоров'я, медогляди можуть бути платні. Медицина не настільки багата, щоб безкоштовно оглядати армію тих, хто хоче влаштуватися чиновником. Ціни згідно з тарифами кожної поліклініки», - повідомили у главку.

При цьому у своїй районній поліклініці пройти такий медогляд не можна - лікарів не вистачає.