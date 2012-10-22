Експерт: український парламент знову буде “без підборів”

У наступному складі Верховної Ради кількість жінок-депутатів збільшиться, але їх буде близько 45 із загальної кількості, тобто із 450 народних депутатів.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловила експерт з гендерних питань Інституту демократії і соціальних процесів Катерина Везєлєва.

Вона зазначила, що про це свідчать результати моніторингу, розпочатого в травні 2012 року представниками Жіночої демократичної мережі Міжнародного республіканського інституту, Жіночого консорціуму України, організації “Жіночий вибір”, Інституту демократії і соціальних процесів, Київського інституту гендерних досліджень та організації “Європейський вибір”. Мережа нараховує 45 організацій, які здійснюють кількісний і якісний моніторинг виборчого процесу парламентських виборів.

Як сказала К.Везєлєва, “картинка, яка є парламенті Україні, наразі не дуже зміниться. Сьогодні в парламенті представлено не більше 8% жінок, тобто 32 особи, а після 28 жовтня (дня проведення виборів до ВР - УНІАН), на жаль, лише близько 10% жінок буде представлено в парламенті, тобто ми прогнозуємо, що їх буде 40-45”.

“Тому український парламент знову буде “без підборів”, - додала вона.

За її словами, “10% це не та критична маса, яка може змінити ситуацію в Україні, яка може вплинути на поліпшення соціально-економічної ситуації”.

К.Везєлєва підкреслила, що дослідження ґрунтувалось на соціологічних опитуваннях, які були проведені відомими соціологічними групами, зокрема Центром Разумкова.

За її словами, “якщо опиратися на їх дослідження, то, наприклад, Партія регіонів дасть нам у майбутньому в парламенті не більше 10% жінок, а Об’єднана опозиція представить не більше 13% жінок, “УДАР” - 18% жінок, КПУ - 17%”.

Вона наголосила, що, “на жаль, 10%, які ми прогнозуємо, це значне нижче загальносвітового показника у 13%”.

За її словами, “з часів перших парламентських виборів у 90 роках в Україні відбулося лише незначне поліпшення ситуації за останні 20 років”.

Також К.Везєлєва підкреслила, що моніторинг показав, що “жінкам при змішаній системі виборів значно складніше потрапити в парламент, аніж при пропорційній системі виборів за закритими списками”. “На жаль, у жінок, зокрема, не вистачає ресурсів”, - зазначила вона.