Свідок Смоленської катастрофи не залишив посмертної записки

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це у понеділок у програмі "Jeden na jeden" сказав глава польського міністерства внутрішніх справ Яцек Ціхоцький.

"На місці працюють поліція та прокуратура. З того, що відомо публічно, поки не має жодних слідів, які б вказували на участь третіх оcіб, але на це (аби остаточно виключити цю версію) необхідно ще трохи часу та аналізу", - сказав він.

"Особливо тоді, коли є самогубство, коли хтось не залишає посмертної записки, принаймні сьогодні не знаємо, що вона була. Тому завжди прокуратура повинна це перевірити", - додав Я.Ціхоцький.

Міністр визнав, що загиблий був важливим свідком Смоленської авіакатастрофи.

Як повідомляв УНІАН, тіло Ремігіуша Муся, котрий був членом екіпажу урядового літака Як-40, котрий приземлився у Смоленську напередодні катастрофи іншого урядового літака, який віз офіційну делегацію на чолі з Президентом Лехом Качинським, знайшла його дружина у підвалі їхнього будинку у суботу ввечері.

Р.Мусь розповідав слідчим та журналістам про те, що чув, як диспетчер Смоленського летовища дав дозвіл екіпажу президентського літака зійти - для прийняття рішення про посадку або відхід на запасне летовище - на 50 метрів, що було не допустимим в умовах пануючого на той момент сильного туману та суперечило правилам самого аеродрому.

Довідка УНІАН. За даними офіційного слідства причин катастрофи, який окремо проводили росіяни та поляки, екіпаж польського урядового літака Ту-154 під час посадки у Смоленську допустився низки помилок, в результаті яких машина опинилася на висоті кількох метрів над землею, де зачепила крилом березу, яка надламала його та привела до трагедії.

Водночас політики польської опозиційної партії "Право і справедливість", співзасновником якого був Лех Качинський, вважають справжньою причиною трагедії "два вибухи", які зруйнували літак.