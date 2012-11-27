Опозиція оскаржить «референдум» у КС

Таку думку він висловив під час прес-конференції в УНІАН.

Водночас, він прогнозує, що Конституційний суд навряд чи ухвалить правове рішення: "Конституційний суд, можливо, уже вкотре покаже, що він є не більше ніж інструментом в руках Банкової, якщо він, очевидно, прийме неправове рішення", - сказав Ю.Ганущак.

Водночас, депутат упевнений, що сам референдум по зміні Конституції, заради якого ухвалювався закон, не матиме перспективи. "В мене є великий сумнів, що референдум про зміну Конституції дасть позитивний результат для його ініціаторів, тому що результати останніх виборів показали, що народ набагато розумніший від тих, хто намагається ним маніпулювати. І рівень спротиву такому ламанню людей буде тільки зростати", - вважає депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 листопада, Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про всеукраїнський референдум».

Закон передбачає, що всеукраїнський референдум є однією із форм безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування в порядку, встановленому цим законом.

За предметом всеукраїнський референдум може бути: про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум); про зміну території України (ратифікаційний референдум); щодо прийняття чи скасування закону України або внесення змін до чинного закону України (законодавчий референдум); з будь-якого питання за винятком тих, щодо яких референдум не допускається згідно з Конституцією України (загальний референдум).

Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є обов’язковими.

Суб’єктами ініціювання всеукраїнського референдуму є український народ, Верховна Рада України, у випадках та порядку встановленому Конституцією України та цим законом. Суб'єктом призначення (проголошення) є Президент України та Верховна Рада України.

За народною ініціативою може бути проведено всеукраїнський референдум з будь-яких питань, за винятком тих, щодо яких всеукраїнський референдум не допускається згідно з Конституцією України.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.