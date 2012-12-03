Опозиція пішла із засідання підготовчої групи через «кнопкодавство»

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив опозиційний народний депутат В’ячеслав Кириленко.

«Нам пропонують займатися розселенням депутатів, розсадкою їх в залі, поділом портфелів, а не конституційним питанням щодо особистого голосування кожного хоча б в наступному парламенті», - сказав В.Кириленко.

Він нагадав, що опозиціонери на минулому засіданні робочої групи пропонували розглянути проект постанови, який залишився без відповіді з боку Партії регіонів, а на це засідання робочої групи ми внесли вже проект закону про зміни до Регламенту ВР, яким забезпечується й особисте голосування депутатів, і новий порядок їх реєстрації, і відповідальність головуючого на пленарних засіданнях за те, що депутати голосують за своїх колег.

«Однак вкотре отримали відмову Партії регіонів розглядати це питання», - повідомив В.Кириленко.

«Тому за таких обставин опозиція не має підстав продовжувати роботу підготовчої депутатської групи, оскільки всі наші пропозиції по ключовому питанню відкидаються, і тепер цілком зрозуміло, що ганебна практика кнопкодавства Партією регіонів хоче бути перенесена в наступну Верховну Раду України, а це кричуще порушення Конституції і взагалі всього того, що від нас вимагають виборці», - сказав В.Кириленко.

Він вважає, що завтра Верховна Рада мала б проголосувати або за проект постанови, або за проект закону щодо особистого голосування, або за ці два документи одночасно.

На запитання журналістів, чому опозиція все таки не бере участі в розгляді питань щодо розселення народних депутатів новообраної ВР, оскільки там є і їхні депутати, В.Кириленко відповів: «всі ці питання регулюються в установленому порядку, і ці питання десятирозрядні в порівнянні з ключовим питанням - особистого голосування кожного народного депутата за самого себе».

На уточнююче запитання журналістів, чи не є важливим для опозиції питання визначення робочих місць народних депутатів у сесійній залі, бо якщо опозиція сидітиме далеко від парламентської трибуни, то не зможе її блокувати в разі необхідності, В.Кириленко відповів: «Для бажання блокувати трибуну місце перебування депутата не є стримуючим чинником, а головним мотивом є політичне питання самого депутата, і де б я не стояв чи не сидів, коли в мене була гостра політична потреба висловити у такий спосіб свою політичну позицію, то я це робив».