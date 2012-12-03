Експерт: Оновлення уряду може допомогти в переговорах з МВФ

Відставку Кабінету міністрів не слід розглядати як чинник можливої дестабілізації в країні, а оновлення Кабінету міністрів може позитивно вплинути на розвиток ситуації, зокрема щодо переговорів з МВФ. Таку думку в коментарі УНІАН висловив заступник генерального директора – директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко.

«Відставка (уряду - УНІАН) – це, скоріше, процедурний крок. Я б не надавав цьому великого значення. Адже це не відставка через незадовільну роботу. Буде новий Кабмін – незалежно від персоналій. І, можливо, це буде певний плюс, зокрема щодо переговорів з МВФ», - підкреслив Ю.Якименко.

При цьому він звернув увагу на те, що в нинішній ситуації вибір кандидатури прем'єра також не несе великого політичного навантаження. «Джерело державної політики – Президент, а Кабмін - виконавчий орган. Тому роль урядових персоналій сьогодні - істотно нижче, ніж раніше», - підкреслив експерт.

Він також зазначив, що у нинішніх умовах у Президента був вибір –відправляти у відставку окремих міністрів або звільняти уряд в цілому. «Було прийнято варіант, коли Кабмін може бути переформатований у цілому. Це шанс підбити підсумки попереднього періоду, шанс розпочати новий відлік - з нового складу Верховної Ради, нового уряду. За цим буде новий зміст політики, нові ініціативи Президента, які могли б реалізувати новий склад уряду і новий парламент», - сказав Ю.Якименко.

Аналізуючи можливі кандидатури на посаду прем'єр-міністра, Ю.Якименко звернув увагу на два сценарії розвитку ситуації – короткостроковий, пов'язаний з продовженням повноважень М.Азарова на посаді прем'єр-міністра, і довгостроковий, пов'язаний з приходом на посаду нової людини. Ю.Якименко, зокрема, зазначив: «Якщо на посаді прем'єр-міністра залишається М.Азаров, значить, головним завданням Президента є забезпечення стабільності і утримання країни від серйозних кризових явищ на короткий період з тим, щоб далі провести ще одну ротацію Кабміну і реалізувати більш проривні речі. Якщо ж на посаду прем'єра претендуватимуть інші кандидатури, значить, перед новими міністрами спочатку будуть ставитися більш довгострокові цілі», - упевнений експерт.

При цьому він ще раз підкреслив, що останнє слово у кадровій політиці залишається за Президентом.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 3 грудня підписав указ «Про відставку прем'єр-міністра України і Кабінету міністрів України». Як зазначається у документі, «керуючись статтею 115 Конституції України і відповідно до пункту 9 частини першої статті 106 Конституції України, ухвалюю: прийняти відставку прем'єр-міністра України Азарова Миколи Яновича, наслідком якої є відставка усього складу Кабінету міністрів України».

При цьому експерти переконані, що відставка Кабміну, скоріше, вимушений захід. Зокрема, на думку політолога Тараса Березовця, Президент України В.Янукович вимушений оновити склад уряду у зв'язку з підготовкою до майбутніх президентських виборів, намічених на 2015 рік, і, по суті, зробити з Кабміну свій виборчий штаб. «Янукович відправив у відставку весь склад Кабміну навмисно. Таким чином, він підвів риску під усіма зобов'язаннями перед «старими донецькими», Ахметовим, Фірташем. Тепер він заводить нову команду, і з чистого листа починає формування нового складу Кабінету міністрів. А наступний склад Кабміну – це виборчий штаб кампанії 2015 року. Янукович починає цю кампанію вже зараз», - зазначив Т.Березовець.

У свою чергу, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський стверджує, що економічні виклики, що стоять перед країною, змушують йти на оновлення уряду і знову констатувати необхідність реформ. «Сама по собі відставка уряду – логічна з юридичної точки зору. Щоб люди повернулися на роботу в уряд, вони повинні скласти присягу, а скласти присягу вони зможуть тільки тоді, коли будуть звільнені з попереднього місця роботи. Проте на сьогодні перед країною стоять виклики, які треба вирішувати будь-якому складу уряду. Ми повертаємося до теми реформ. Чи то це буде скоректований пакет реформ Президента, чи то загальний, спільно виписаний пакет реформ – важко сказати. У будь-якому випадку треба буде щось робити», - підкреслив експерт.

Учасники фондового і валютних ринків також звернули увагу на те, що відставка Кабміну не вплине негативно на економіку країни.