Експерт каже, що прийняття «персонального голосування» ще нічого не означає

Про це у коментарі УНІАН сказав керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

«Цей закон, за який проголусували депутати, - це фактично компроміс. З іншого боку, формально виконується вимога опозиції про персональне голосування. Це те, чого добивались опозиціонери, і це треба робити. Від цієї ганебної практики голосування чужими картками треба відмовлятись. Інша річ, чи буде це працювати і як. Це питання відкрите”,- сказав В.Фесенко.

Говорячи про законодавчу норму заборони блокування трибуни, політоголог наголосив, що тут спрацював інтерес парламентської більшості.

«Вони чудово розуміють, що опозиціонери просто змушені будуть демонструвати радикальність і рішучість своїх дій. Це має бути компенсацією тих проблем (опозиції - УНІАН), які виникли після виборів: були звинувачення у слабкості, нерішучості. Їм треба демонструвати, що треба бути рішучими в Раді», - зазначив В.Фесенко.

На його думку, представники більшості такими регламентними нормами хочуть нейтралізувати опозиційні партії щодо можливих блокувань, при цьому залишається неврегульованим питання того, як будуть працювати ці норми.

«Це дуже важливе питання. Вимога персонального голосування є і в Конституції, але вона не працює, хоча це конституційний обов`язок депутатів. Так само і з забороною блокування: якщо нема санкцій на порушення цих норм, боюся, що норми ці будуть порушуватись і далі. Можливо, на перших порах до цього не дійде, але ризики залишаються», - підкреслив В.Фесенко.

Як приклад він навів норму закону про заборону заважати голосуванню іншого депутата. «Це буде питання дуже принципове, тому що я все ж таки не виключаю, що когось із опозиційних депутатів перевербують у лави більшості, і дехто з депутатів опозиційних фракцій спробує проголосувати за кандидатуру спікера від нової парламентської більшості або за кандидатуру прем`єр-міністра, яку подасть Президент. Опозіціонери не приховують, що будуть заважати голосуванню таких депутатів. А це буде порушенням нової регламентної норми. Я думаю, що ці зміни до Регламенту не знімають ризиків парламентських конфликтів», - підкреслив В.Фесенко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 6 грудня, ухвалила рішення про обов’язкове персональне голосування кожного народного депутата, внесений народним депутатом від Партії регіонів Володимиром Макеєнком.

Законом передбачено, що перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація народних депутатів особисто на підставі пред'явлення посвідчення народного депутата і підтвердження своєї присутності власноручним підписом.

У залі засідань Верховної Ради народний депутат реєструється за допомогою електронної системи у такий спосіб, що унеможливлює здійснення реєстрації замість народного депутата іншою особою.

Відкрите голосування здійснюється кожним народним депутатом особисто за допомогою електронної системи у такий спосіб, що унеможливлює голосування замість народного депутата іншою особою.

Результати голосування фіксуються поіменно, у тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного народного депутата.

На вимогу народних депутатів результати голосування можуть висвітлюватися на інформаційному табло електронної системи в залі засідань по фракціях.

Голосування на пленарному засіданні ВР здійснюється народними депутатами шляхом подачі голосів «за», «проти» або «утримався». Ухилення від голосування народними депутатами, які зареєструвалися на відповідному пленарному засіданні, не допускається.

На пленарному засіданні народний депутат не повинен перешкоджати розгляду питань порядку денного, у тому числі шляхом блокування трибуни, перешкоджання роботі головуючого на пленарному засіданні, а також голосуванню інших народних депутатів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Водночас ВР відмовилася підтримати проект закону, що був внесений народними депутатами від опозиції Миколою Мартиненком, Іриною Геращенко та Олександром Бондарем. За нього проголосували лише 113 народних депутатів із 357 зареєстрованих у сесійній залі.

Цим законом передбачалося, що перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація народних депутатів особисто на підставі пред'явлення посвідчення народного депутата та підтвердження своєї присутності власноручним підписом.

Народний депутат, який не зареєструвався особисто та не підтвердив свою присутність на пленарному засіданні Верховної Ради власноручним підписом, не може бути зареєстрований за допомогою електронної системи та брати участь у голосуванні на відповідному пленарному засіданні.

У залі пленарних засідань народний депутат реєструється за допомогою електронної системи у такий спосіб, що унеможливлює здійснення реєстрації замість народного депутата іншою особою.

Відповідальність за забезпечення виконання вищезазначених вимог покладається на головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради.

Відкрите голосування мало здійснюватися кожним народним депутатом особисто за допомогою електронної системи в такий спосіб, що унеможливлює голосування замість народного депутата іншою особою.

Результати голосування фіксуються поіменно, в тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного народного депутата.

На вимогу народних депутатів результати голосування можуть висвітлюватися на інформаційному табло електронної системи в залі засідань по фракціях.