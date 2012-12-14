УДАР заявляє, що має кандидатуру на посаду мера Києва
13:41, 14 грудня 2012Політика
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Фракція «УДАР» зареєструвала у Верховній Раді законопроект про проведення виборів у Києві в перший тиждень червня 2013 року.
Кличко хоче повернути повноваження меру
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив лідер фракції Віталій Кличко.
За його словами, законопроектом пропонується одночасно провести вибори мера і депутатів Київради.
В.Кличко наголосив, що сьогодні де-юре вже майже рік немає мера Києва. «А по факту - його немає вже декілька років», - додав він.
Крім того, за словами В.Кличка, законопроектом пропонується «повернути повноваження меру, щоб він не був англійською королевою».
Він повідомив, що передбачено обирати мера Києва у два тури.
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