УДАР заявляє, що має кандидатуру на посаду мера Києва

13:41, 14 грудня 2012
Політика
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Фракція «УДАР» зареєструвала у Верховній Раді законопроект про проведення виборів у Києві в перший тиждень червня 2013 року.

Віталій Кличко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив лідер фракції Віталій Кличко.
За його словами, законопроектом пропонується одночасно провести вибори мера і депутатів Київради.

В.Кличко наголосив, що сьогодні де-юре вже майже рік немає мера Києва. «А по факту - його немає вже декілька років», - додав він.

Крім того, за словами В.Кличка, законопроектом пропонується «повернути повноваження меру, щоб він не був англійською королевою».

Він повідомив, що передбачено обирати мера Києва у два тури.

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