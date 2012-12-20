Чотири генерали відмовились від запрошення на міліцейське свято

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби політичної партії «Народна самооборона» Лариса Сарган.

«Чотири генерали, колишні заступники екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, відмовились прийняти запрошення від чинного керівництва МВС взяти участь в урочистостях з нагоди святкування Дня міліції», - сказала вона. За її словами, колишні високопосадовці МВС мотивували свою відмову тим, що саме за цей неіснуючий злочин – організацію святкування Дня міліції, який визначений указом Президента України, наразі відбуває покарання Ю.Луценко. І тому вони не вбачають сенсу брати участь в цьому заході, який так само, як і раніше, організовує чинне керівництво відомства.

Довідка УНІАН. Ю.Луценко був затриманий 26 грудня 2010 року.

Ю.Луценку було висунуті звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

Генеральна прокуратура звинувачувала екс-міністра внутрішніх справ у нецільовому використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" у 2008-2009 роках.

Крім того, Ю.Луценко обвинувачувався в незаконному оформленні на роботу в МВС особистого водія Леоніда Приступлюка і в порушеннях, пов'язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Також Ю.Луценка звинувачували у тому, що у 2009 році він на посаді глави МВС, продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

Крім того, суд визнав винним у скоєнні злочину колишнього водія Ю.Луценка Л.Приступлюка і призначив йому міру покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з відтермінуванням на два роки.

Зараз Ю.Луценко відбуває покарання в Менській колонії Чернігівської області.