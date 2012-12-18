Суд прийде до Луценка в колонію

У понеділок, 24 грудня, у Менській виправній колонії №91 суддя місцевого районного суду розгляне клопотання адвокатів екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка щодо звільнення їхнього підзахисного від покарання за хворобою.

Як повідомили УНІАН у прес-служба партії «Народна Самооборона», про це йдеться у повістці суду, отриманій адвокатами.

«Судове засідання призначено на понеділок, 24 грудня 2012 року, на 10.00 годину ранку у залі судових засідань Менської ВК №91. Суддя Менського районного суду О.Савченко слухатиме клопотання адвокатів О.Баганця, І.Фоміна та І.Балика в інтересах Ю.Луценка у порядку ст. 539 КПК про звільнення екс-міністра від покарання за хворобою», - зазначається у повідомленні.

У прес-службі партії нагадали, що у Ю.Луценка діагностовано ряд хвороб, зокрема цукровий діабет, цироз печінки, вірусний гепатит TTV. Їх встановила комісія Міністерства охорони здоров’я та лікарі Київської міської клінічної лікарні. Ці документи є в особовій справі Ю.Луценка.

«Саме ці хвороби, відповідно до переліку захворювань, який затверджений Державним комітетом відбування покарань та Міністерством охорони здоров'я, несумісні із перебуванням ув’язненого у виправній установі для подальшого відбування покарання. Адміністрація колонії має право звернутися до суду із клопотанням про звільнення від покарання ув’язненого, проте відмовляється підготувати таке подання до суду», - зазначається у повідомленні.

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Відповідно до норм нового Кримінального процесуального кодексу, що місяць тому набув чинності, адвокати також мають право звертатися до суду із подібним клопотанням про звільнення підзахисного від відбування покарання через стан здоров’я та наявні важкі хвороби.

Довідка УНІАН. Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому обвинувачення в заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав за правомірний вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

31 серпня Ю.Луценка доставили до Менської колонії № 91, де він відбуває покарання.