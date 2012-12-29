ДТП в Білорусі: один українець загинув, двоє - травмовані

Один громадянин України загинув і двоє одержали травми в ДТП в Іванцевицькому районі (Брестська область).

Про це УНІАН повідомили в МВС Білорусі.

«Поблизу села Нехачеве 33-річний українець, який керував мікроавтобусом «Мерседес», при здійсненні розвороту допустив зіткнення свого транспортного засобу з автобусом «Неоплан», що рухався в попутному напрямі, під керуванням жителя Мінська», - йдеться в повідомленні МВС Білорусі.

Як зазначили в МВС, в результаті юнак 1989 року народження, що їхав в мікроавтобусі, загинув, двох пасажирів, 1987 і 1990 років народження, госпіталізовано до лікарні.

«Всі постраждалі – громадяни України», - уточнили в МВС Білорусі.