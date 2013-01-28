У ПР пропонують засекретити дані про національність, освіту, стан здоров’я

Народний депутат України Олена Бондаренко (фракція Партії регіонів) зареєструвала у Верховній Раді проект закону “Про внесення змін до статей 8 і 11 Закону «Про інформацію» щодо мови інформації та інформації про фізичну особу”.

Про це повідомляється на сайті ВР.

Даним законопроектом передбачено, що “мова інформації визначається Законом України «Про засади державної мовної політики», міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншими законодавчими актами України у сфері інформації».

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Крім того, передбачено, що не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження. “Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом», - зазначається в законопроекті.