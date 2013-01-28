Попов каже, що вмовив владу підкинути грошей Києву

Голова КМДА Олександр Попов заявляє, що в результаті тривалих перемовин виконавчої влади столиці з урядом вдалося вийти на принципові домовленості про збільшення обсягу коштів, необхідних для фінансування столичних потреб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у зв'язку з досягнутими домовленостями держадміністрація запропонує депутатам Київради ухвалити бюджет столиці 2013 року на початку лютого.

Також зазначається, що місто водночас напрацювало й заходи із залучення додаткових внутрішніх ресурсів.

Як запевнили у КМДА, вже зараз столиця може збільшити можливості свого бюджету на 1769 млн грн, передусім за рахунок внутрішніх резервів.

Зокрема, «Київенерго» за договором користування майном має сплатити до бюджету міста 236 млн грн. Ці кошти будуть спрямовані на покриття різниці в тарифах на теплову енергію для населення, комунальних житлово-експлуатаційних організацій, ЖБК та ОСББ та на оплату електроенергії КП «Київміськсвітло».

На 292,5 млн грн збільшено доходи спеціального фонду (100 млн грн – надходження від приватизації комунального майна та 182,5 млн грн – від продажу землі, 10 млн грн – надходження до цільового фонду від продажу квартир). Їх спрямують на програму соціально-економічного розвитку: ремонт сходових клітин, заміну та модернізацію ліфтів, асфальтування прибудинкових територій, капітальний ремонт гуртожитків, капітальний ремонт колони Магдебурзького права тощо.

Голова КМДА наголосив, що, ухваливши бюджет, Київ не тільки створить умови для розгортання інвестиційної активності, зокрема, у сфері капітального будівництва та соціальної інфраструктури, а й зможе збільшити зарплату бюджетникам – освітянам, медикам, транспортникам, а також забезпечити фінансування соціальних програм.

У новій редакції проекту бюджету, який буде винесено на засідання Київради, загальна величина доходів перевищить 18 млрд грн. Загальний фонд становитиме 13,1 млрд грн, спеціальний фонд – 1,98 млрд грн, трансферти з державного бюджету – 2,94 млрд грн. Ще понад 1,2 млрд грн – це додаткові можливості за рахунок залишку коштів на початок року. Так, залишок загального фонду становить 143 млн грн, бюджету розвитку – 524 млн грн. Також місто має залишок з відновної вартості в сумі 23,2 млн грн, фонду охорони навколишнього середовища – 49,4 млн грн, фонду дорожнього господарства – 1,5 млн грн. Ще близько 500 млн грн – кошти, які були виділені урядом наприкінці року як додаткова дотація на виплату зарплат працівникам бюджетної сфери. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу, ці кошти не можуть бути враховані при прийнятті бюджету. Тому КМДА запропонує депутатам спершу проголосувати за міський бюджет, а за тиждень зібрати позачергову сесію та прийняти зміни до кошторису «з плюсом» ще на 1,2 млрд грн.

О.Попов також повідомив, що міській владі вдалося погодити з урядом, зокрема, з Міністерством фінансів, перспективу коригування столичного бюджету, який буде прийнято у бік його збільшення за підсумками першого кварталу поточного року. Механізми і деталі реалізації цієї перспективи відпрацьовує спеціальна робоча група у складі представників міськадміністрації та профільних міністерств.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня 2012 року Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2013 рік, яким схвалила вилучення з бюджету Києва до державного в розмірі 50% надходжень, отриманих від податку на доходи фізичних осіб. Через ці вилучення у бюджеті Києва створено прихований дефіцит на суму більш як 4 млрд грн.

Голова КМДА заявив, що цей держбюджет не відповідає інтересам киян та фінансово не гарантує забезпечення нормального функціонування столиці, а спосіб, у який формувався документ, виключив участь місцевої влади у розробці й навіть обговоренні базових параметрів та показників фінансового забезпечення життєдіяльності Києва.

20 грудня Київрада прийняла проект бюджету міста до розгляду з доходами 18,825 млрд грн і видатками 17,703 млрд грн. О.Попов закликав депутатів взяти цей документ лише до відома і не затверджувати його, доки не будуть внесені відповідні зміни до держбюджету.

Згідно з прийнятим до розгляду проектом, передбачено субвенції з державного бюджету в обсязі 2,780 млрд грн.