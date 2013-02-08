Єврокомісарів здивували мови перекладу в Кабміні: Чи не помилилися ми країною?

Раніше планувалася участь місії в засіданні українського уряду. Однак відбулася зустріч з прем'єром та деякими міністрами. "Ми непричетні до зміни формату, його визначала приймаюча сторона", - запевнив «Комерсант-Україна» співрозмовник у європейської делегації.

Представники Єврокомісії були досить здивовані, побачивши на стіні оголошення про доступні мови синхронного перекладу. "1 - русский, 2 - English" свідчили таблички біля місць для членів офіційної делегації.

"Чи не помилилися ми країною?" - пожартував один зі співрозмовників видання "Напевно, передбачається, що українську розуміють обидві сторони, і переклад не потрібний", - з посмішкою зазначив інший.

Український переклад учасникам зустрічі дійсно не надавався, а члени Кабміну самі вибирали, якою мовою говорити. Миколі Азарову, втім, підготували виступ українською мовою.

Переговори міністрів з єврокомісаром проходили в закритому режимі.