У ВР почали збір підписів за внесення змін до Конституції

Позафракційний народний депутат України Юрій Дерев'янко почав збір підписів для початку процедури внесення змін до Конституції України. Зміни зокрема передбачають доповнення до ст. 81 Конституції України, яка визначає перелік підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України, пунктом 6 - "відкликання виборцями у порядку, визначеному законом.

"Тушки Табалови, неособисте голосування, недотримання наданих виборцям обіцянок, систематична відсутність на пленарних засіданнях та засіданнях комітетів — все це прояви безкарності народних депутатів, — підкреслив Юрій Дерев"янко. — Ми повинні дати виборцям, які висловили довіру своєму народному обранцеві і політичним партіям, можливість відкликати такого депутата за невиконання своїх публічних обіцянок, за зраду державним інтересам і невиконання своїх зобов"язань, які проголошуються в присязі —притягнути народного депутата до політичної відповідальності". "Переконаний, що необхідність прийняття такого закону підтримають як депутати з опозиційного табору, так і депутати з політичних партій, що знаходяться у таборі влади", — зауважив Юрій Дерев"янко. Особливо народний депутат розраховує на підтримку опозиційних сил, адже Рада опозиції, яку створили ВО "Батьківщина", ВО "Свобода" та партія "Удар" прийняла рішення про необхідність прийняття законопроекту про відкликання народного депутата України, який був серед переліку першочергових кроків опозиційних сил.

За словами політика, внесення змін до Конституції України створюють законодавчі передумови для прийняття відповідного закону, оскільки такої підстави як відкликання народного депутата не включено до переліку підстав, з яких достроково припиняються повноваження народного депутата. Після внесення змін до Конституції України необхідно прийняти Закон України "Про відкликання народного депутата України" та внести відповідні зміни до Закону України "Про статус народного депутата України".

Нагадаємо, для подання до Верховної Ради України законопроекту, який передбачає внесення змін до Конституції України, необхідно зібрати не менше 150 підписів народних депутатів. Для прийняття Верховною Радою закону про внесення змін до Конституції України також необхідно отримати висновок Конституційного Суду. Законопроект про внесення змін до Конституції України, попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу парламенту.