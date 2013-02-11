ЗМі: Київ і Москва вирішують долю української труби удвох - без Євросоюзу

Про це пише сьогодні "КоммерсантЪ-Украина”.

За словами джерела видання в "Газпромі", Україна зажадала від монополії, щоб майбутній консорціум був створений на паритетних засадах і не володів, а лише управляв ГТС.

"Нам сказали, що в договорі має бути зафіксований принцип, за яким ми повинні транспортувати не менш як 60 млрд кубометрів газу на рік і гарантовано сплатити послуги з транзиту на суму 2,2 млрд дол", - зазначив співрозмовник газети. За його словами, сторони поки що обговорюють, чи застосовуватиметься принцип ship-or-pay (постачай або плати), а також можлива відмова української сторони від принципу рівного доступу до ГТС, закладеного в її угоді з Енергетичним співтовариством.

Росія наполягає, що вирішувати, як і чий газ прокачуватиметься, має майбутній консорціум. Ціна газу для України при цьому має бути знижена до 280 дол. за тисячу кубометрів. "Питання про інтеграцію України в Митний союз як засіб зниження ціни газу вже не стоїть", - запевняє при цьому співрозмовник "Ъ".

Офіційно сторони не коментують переговори. Але джерело газети в Міненерго пояснило, що Україна змушена піти на створення консорціуму без участі європейської сторони. Це викликано тим, що в Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) посилили умови видачі кредиту на модернізацію ГТС.

Раніше в ЄБРР підкреслювали, що готові фінансувати модернізацію ГТС за умови проведення масштабних реформ в енергетичному секторі. Тепер ЄБРР також наполягає на відновленні співпраці з Міжнародним валютним фондом і на ухваленні Кодексу газових мереж, пише "Ъ", посилаючись на направлені банком на адресу Міненерго умови надання фінансування.

Експерти вважають, що двосторонній консорціум невигідний Україні.

"Сьогодні в контракті з російською монополією зазначено, що вони транспортуватимуть через територію України 110 млрд кубометрів газу на рік. І "Газпром" його не виконує. Якщо в новому контракті все буде, як і раніше, то це все одно, що на тину написати", - сказав директор енергетичних програм центру "Номос" Михайло Гончар.

Президент київського міжнародного енергетичного клубу Q-club Олександр Тодійчук підкреслює, що якщо вільний доступ до трубопровідної системи буде скасовано, то це зупинить реалізацію проектів з видобутку сланцевого газу з Shell і Chevron. "Цим компаніям у будь-який момент можуть відмовити в транспортуванні їх газу як територією України, так і на експорт. А це означає, що їм просто не буде сенсу інвестувати у видобуток", - зазначив О.Тодійчук.

"Найгірше те, що Україна замість того, щоб проводити справжні реформи в газовому секторі і прагнути в Євросоюз, знову обрала шлях залежності від низьких цін на російський газ в обмін на безперервні поступки Росії", - говорить народний депутат Сергій Пашинський ("Батьківщина").