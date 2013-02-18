Регіонали хочуть ввести механізм відкликання народних депутатів

Зокрема, про це йдеться у зареєстрованому в Верховній Раді народним депутатом від ПР Володимиром Олійником законопроекті «Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення роботи Верховної Ради України)».

Проектом пропонується визначити на законодавчому рівні право порушувати питання про відкликання народного депутата України.

Автор пропонує наділити таким правом голову Верховної Ради України за власною ініціативою або на вимогу не менше 226 народних депутатів України, а також за письмовою вимогою 10% виборців від їх загальної кількості у відповідному мажоритарному округу, зібраних за процедурою, встановленою законом.

Відповідно до законопроекту, голова Верховної Ради звертається до Вищого адміністративного суду України з позовом про визнання народного депутата України відкликаним.

Підставою для відкликання народного депутата є: не виконання обов’язків, що покладені на народного депутата, здійснення народним депутатом голосування за іншого депутата, перешкоджання народним депутатом розгляду питань порядку денного, в тому числі шляхом блокування трибуни, перешкоджання роботі головуючого на пленарному засіданні, прогули, а також голосуванню інших народних депутатів.

Повноваження народного депутата припиняються з дня прийняття Вищим адміністративним судом України рішення про визнання народного депутата відкликаним.

У разі прийняття судового рішення про визнання відкликаним народного депутата України, якого було обрано у багатомандатному виборчому окрузі, заміщення депутата не відбувається, депутатський мандат такого народного депутата залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів народних депутатів.

У разі прийняття судового рішення про визнання відкликаним народного депутата України, якого було обрано в одномандатному виборчому окрузі, в одномандатному виборчому окрузі, де було обрано такого народного депутата, проводяться проміжні вибори.

У разі зменшення кількісного складу Верховної Ради України менше двох третин від її конституційного складу у зв’язку з припиненням повноважень народних депутатів, визнаних відкликаними, позачергові вибори народних депутатів відбуваються за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах за виборчими процедурами, встановленими Законом «Про вибори народних депутатів України» для проведення виборів народних депутатів за мажоритарною складовою змішаної виборчої системи.

Як відомо, Конституція України визначає виключний перелік позбавлення мандату народних депутатів.

Так, стаття 81 основного закону передбачає, що повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі: 1) складення повноважень за його особистою заявою; 2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України; 5) смерті.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.