В Азарова обіцяють, що міністри більше не ховатимуться за «чорною стрічкою»

Як повідомляє прес-служба Президента, поліпшення умов роботи представників засобів масової інформації під час засідань Кабінету міністрів України було розглянуто 18 лютого під час 13-го засідання Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів, яка діє в межах «Відкритої розмови».

Директор департаменту інформації та комунікації з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів Сергій Нагорянський подякував учасникам МРГ за їхню зустріч з представниками департаменту, що відбулася 28 січня. На цій зустрічі представники ЗМІ та професійних об'єднань виступили проти встановлення у Кабінеті міністрів «чорної стрічки», яка унеможливлює вільний доступ журналістів до міністрів та оперативне отримання коментарів на засіданнях уряду.

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«Залишаться ті «чорні стрічки» чи ні? Я думаю, що ми їх маємо позбутися. Загалом, йшлося не про стрічки, а про впорядкування нашої роботи. Я доповів прем'єр-міністру України про висновки та основні вимоги. Ми запропонували зустріч разом з прес-секретарями, міністрами, їхніми заступниками, які опікуються інформаційною діяльністю. Така зустріч під головуванням прем'єр-міністра України запланована на п’ятницю», - повідомив С.Нагорянський.

Він додав, що у проекті рішення за підсумками цієї наради запропоновано поновити спілкування преси з міністрами по завершенню засідань Кабінету міністрів. Директор департаменту запросив представників журналістських організацій на окрему розмову, яка відбудеться за підсумками наради в уряді.