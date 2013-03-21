У Януковича кажуть, що адміністративно-територіальна реформа - не на часі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявили заступник глави Адміністрації Президента Сергій Ларін та радник глави держави - керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента Марина Ставнійчук.

За словами С.Ларіна, ключовим завданням проведення реформи місцевого самоврядування є створення належних умов життя для людей, незважаючи на те, де вони живуть: у столиці, в обласному центрі чи в маленькому селі.

“Це робота, достойна заробітна плата, це медичні послуги, дороги, транспорт, інфраструктура, дитячий садок...”, - сказав С.Ларін.

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За його словами, реформа місцевого самоврядування має стати не лише основою, а й стрижнем для подальшого розвитку територій.

С.Ларін підкреслив, що метою концепції реформування місцевого самоврядування, яка була представлена сьогодні на засіданні Ради регіонів, є визначення напрямків, механізмів та строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади, спроможної максимально забезпечити, передусім надання якісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів демократії тощо.

С.Ларін підкреслив, що ця реформа має йти не «зверху», а «знизу», і для цього потрібно провести широке обговорення концепції. Він зауважив, що реформа місцевого самоврядування розрахована на декілька років, будуть реалізовані пілотні проекти із запровадження тих чи інших аспектів реформи.

Водночас М.Ставнійчук зауважила, що проведення адміністративно-територіальної реформи нині не на часі, хоча і було б доречно розглядати ці питання в комплексі.

“Сьогодні не йдеться про здійснення адміністративно-територіальної реформи. Немає, ще не визріли умови, в тому числі економічні і соціальні, для того, щоб ми вели мову про початок серйозних дій по запровадженню адміністративно-територіальної реформи”, - сказала М.Ставнійчук.

За її словами, саме тому в ході реформи місцевого самоврядування буде поставлено серйозне завдання провести ґрунтовний аналіз соціально-економічної ситуації у регіонах, селах, селищах, містах.

М.Ставнійчук зауважила, що при проведенні реформи місцевого самоврядування необхідно надати умови територіям і громадам для добровільного об’єднання. Для цього, за її словами, необхідно ухвалити закон про добровільне об’єднання територіальних громад, закон про міжмуніципальне співробітництво, а також надати можливість проводити місцеві референдуми з цього приводу.