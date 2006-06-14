Путін і Саакашвілі не дійшли згоди з жодного проблемного питання

Півторагодинна зустріч у Костянтинівському палаці Санкт-Петербурга президентів Росії і Грузії, що закінчилася сьогодні о 00.30, не змогла розставити необхідні крапки над "i" в російсько-грузинських відносинах.

Як передає РІА «Новости», після закінчення бесіди співрозмовники фактично змушені констатувати - у Росії і Грузії дуже різне бачення врегулювання двосторонніх відносин, хоча, за словами російського лідера Володимира ПУТІНА, зустріч була присвячена пошуку шляхів їх врегулювання.

"Взаємні образи і докори", як підкреслив В.ПУТІН, виникають "через відсутність належного рівня контактів і нерозуміння в діях один одного". З ним згодився і лідер Грузії Михайло СААКАШВІЛІ.

Позитив зустрічі закінчився констатацією В.ПУТІНИМ щорічного зростання товарообороту між країнами, а також натяком лідера РФ на те, що проблемою повернення грузинського вина на російський ринок незабаром можуть зайнятися прем`єр-міністри двох країн.

Далі сторони перейшли до питання врегулювання заморожених конфліктів на території Південної Осетії та Абхазії. "Звісно, за таку коротку розмову, що в нас відбулася, такі проблеми не вирішуються, але хочу підкреслити, що в нас є бажання працювати над цими конфліктами в рамках існуючих процедур і за підтримки міжнародних організацій. Ми домовилися співробітничати і подумати спільно, як ці процедури покращувати і зробити їх найефективнішими", - зазначив В.ПУТІН.

М.СААКАШВІЛІ заявив, що Грузія налаштована на мирний діалог у питанні врегулювання конфліктів, насамперед, за участю Росії. «Основний партнер - Росія, і ніхто в Грузії ілюзій не має», - сказав він, у той же час додавши: "З другого боку, триває анексія, відчуження земель і власності нашої країни. У Південній Осетії призначаються російські особи для управління цією територією - як це ще можна назвати, якщо не анексія?". За словами М.СААКАШВІЛІ, Грузія ніколи не згодиться з тим, що хтось у неї відітне чи забере територію: «Грузія - маленька країна, і нам більше нічого віддавати, жодного метра - ні абхазької, ні південно-осетинської землі, ніхто ніколи не одержить, поки існує хоч якась справедливість в світі», - сказав він.

У свою чергу, В.ПУТІН ясно дав зрозуміти співрозмовнику, що ключ до врегулювання конфліктів закладений у налагодженні відносин між осетинським і грузинським, абхазьким і грузинським народами шляхом компромісів.

М.СААКАШВІЛІ довелося "з жалем констатувати, що координації в цьому питанні" між президентами немає.