Опозиція придумала рецепт проти «тушкування»

Опозиційні депутати ініціюють внесення змін до Конституції України, які запровадять механізм відкликання народного депутата.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, член фракції «Батьківщина» Микола Томенко сьогодні на брифінгу заявив, що «розпочинаємо і реалізуємо громадську ініціативу тиску на депутатів з метою внесення змін до Конституції України для того, зафіксувати ще одну передумову дострокового позбавлення депутатського мандату - відкликання народного депутата».

Також, за його словами, ініціюється законопроект про процедуру відкликання народного депутата.

Ще один ініціатор цієї громадянської ініціативи, народний депутат Юрій Дерев’янко (позафракційний) зазначив, що пропонуються зміни до Конституції, котрі передбачатимуть, що дострокове припинення повноважень народного депутата можливо в разі відкликання його виборцями у порядку, визначеному законом, яке приймається рішенням не менш як 2/3 конституційного складу ВР.

Він наголосив, що така ініціатива має убезпечити “від появи нових тушок, а також фактично буде введена політична відповідальність”.

Ю.Дерев’янко наголосив, що спочатку необхідно буде зібрати 150 підписів народних депутатів під проектом змін до Конституції з тим, щоб подати їх на розгляд парламенту.

Ю.Дерев’янко повідомив, що він разом з М.Томенком увійшов до громадської ініціативи “Ми обираємо, ми відкликаємо”, яка має на меті реалізувати бажання більш як 80% виборців отримати можливість відкликати народного депутата.

Він поінформував, що потрібно зробити декілька кроків на цьому шляху, перший з яких є – «долучення до підписання петиції в онлайн-режимі».

За його словами, на місцях ініціативна група буде збирати підписи під цією петицією для того, щоб направити її до ВР.

Ще одним кроком Ю.Дерев’янко назвав те, що всі бажаючі експерти та фахівці і народні депутати під час проведення всіх процедур для внесення змін до Конституції будуть залучені для обговорення цієї ініціативи та розробки відповідного законопроекту.

Ю.Дерев’янко наголосив, що це питання має бути не менше принциповим, ніж питання особистого голосування у ВР.