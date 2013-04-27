Візит натовських дипломатів до Чернігова провалився

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу для журналістів сказав директор "Чорноморської бізнес ліги" - одного з організаторів візиту - Михайло Колібакчук.

За його словами, у владі існують своєрідні "фільтри" у вигляді помічників і заступників губернатора, які "офіційний лист чи то загубили, чи не знають під яким номером він зареєстрований".

"Контакт з владою не відбувся, треба зробити висновки", - сказав М.Колібакчук.

Директор Інституту європейського поступу Едуард Ільїн додав, що зустрічі дипломатів країн НАТО зазвичай проходять у навчальних закладах, але традиційно є і спілкування з керівництвом області, у ході якого обговорюють можливі питання співробітництва.

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Чернігів у п'ятницю відвідали дипломати Центру інформації та документації НАТО та ряду країн Північно-Атлантичного Альянсу. Зокрема, заступник голови місії Посольства Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс, аташе з питань оборони Посольства Литовської Республіки в Україні підполковник Міндаугас Квікліс, заступник голови місії Посольства Словацької Республіки в Україні Марек Шафін.

У Чернігівському національному технологічному університеті вони провели інтерактивну конференцію "Зміцнення безпеки через співробітництво" для студентів. Дипломати Словаччини та Литви розповіли молоді про успіхи і помилки на шляху євроінтеграції.

"Україні варто перейняти з цього процесу усі шпаргалки, і треба користуватися моментом, коли вони ще дійсні", - сказав М.Шафін.

Дипломати спілкувалися із студентами упродовж майже двох годин.

Також була запланована традиційна зустріч з керівництвом області, однак через неузгодженості вона не відбулася.

Організаторами візиту виступили Інститут Європейського Поступу, Центр інформації та документації НАТО у партнерстві з "Чорноморською бізнес лігою" та Центром зовнішньополітичних досліджень "ОПАД".