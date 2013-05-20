Опозиція вимагає звіту Захарченка і Пшонки у ВР, регіонали - проти

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Погоджувальної ради сказав лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

“Кожна з цих посадових осіб має доповісти, що відбувалося у суботу”, - сказав Яценюк і додав, що, за інформацією ЗМІ, відношення до учасників бійок у Києві 18 травня під час акції опозиції «Вставай, Україно!» має білоцерківська міська організація “Молодих регіонів”.

“Я зараз вимагаю від керівника фракції Партії регіонів Ефремова, від заступника керівника фракції Тігіпка, щоб вони тут прямо назвали конкретний перелік фашистських організацій в Україні, якщо вони проводять антифашистський марш”, - сказав він.

Яценюк наголосив, що якщо Україні є фашистські організації, і керівництво Партії регіонів не повідомило про це правоохоронні органи, то генпрокурор повинен порушити кримінальні справи щодо керівника фракції Партії регіонів і тих осіб, які брали участь в Антифашистському марші 18 травня.

Крім того, Яценюк заявив, що після антифашистського маршу “наші європейські партнери з жахом дізналися, що, виявляється, в Україні є фашисти, яких ніколи не було, починаючи з того, коли закінчилась Друга світова війна”.

За словами Яценюка, опозиція надіслала своїм колегам по парламенту заяви для отримання прізвищ депутатів для формування слідчої комісії з приводу порушення прав і свобод людини і громадянина та розслідування фактів жортокого побиття журналістів.

Лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко також вимагає, аби міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко уже завтра відзвітував у Верховній Раді щодо подій 18 травня у Києві.

Він наголосив, що побиття журналістів - це безпрецедентне явище. “Аналіз ситуації свідчить, що це була спланована провокація, і вона відбувалася на очах міліції, і в нас є всі підозри, що безпосередньо під її прикриттям”, - сказав Кличко.

За словами лідера «УДАРу», міліція й досі не знайшла тих, хто брав участь у сутичках під час акцій опозиції та Партії регіонів, незважаючи на те, що ці люди були зафіксовані на відеокамери.

Крім того, Кличко вважає, що проти міліціонерів за бездіяльність має бути порушено кримінальну справу, і вони повинні піти зі своїх посад.

“Окреме питання до міністра внутрішніх справ пана Захарченка: він не дотримав свого слова, тому що він обіцяв не протистояти мирним зібранням”, - сказав Кличко і висловив переконання, що якщо й далі проводитиметься подібна політика, то такий міністр повинен піти у відставку.

Натомість голова Верховної Ради Володимир Рибак та лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не бачать необхідності завтра заслуховувати керівників силових відомств.

Рибак наголосив, що завтра недоцільно запрошувати до парламенту силовиків, оскільки необхідно опрацювати відповідну інформацію.

За його словами, йому необхідно звернутися з листами до керівників силових структур.

Рибак пропонує спочатку створити Тимчасову слідчу комісію і в її рамках заслухати ці питання.

Єфремов запропонував під час Години запитань до уряду у п’ятницю поставити питання з приводу подій 18 травня.

Яценюк же нагадав йому, що голова СБУ та генпрокурор не входять до складу уряду, і тому їм поставити запитання утакому форматі не вдасться.