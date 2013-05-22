Опозиція готова відмовитися від свого законопроекту про вищу освіту

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова комітету з питань освіти і науки Лілія Гриневич сказала у коментарі журналістам перед початком розширеного засідання комітету.

“Я сподіваюсь, нам вдасться піднятися над будь-якими політичними амбіціями і прийняти той законопроект, який має шанси бути прийнятим у парламенті”, - сказала вона.

Гриневич відзначила, що законопроект №1187 був розроблений провладною фракцією і пропонує ще більшу централізацію сфери вищої освіти та концентрацію всіх повноважень в одному органі виконавчої влади.

Водночас, за її словами, альтернативні законопроекти у моделі вищої освіти опираються на автономію вузів, зовнішню оцінку якості вищої освіти та дають реальний простір для підвищення якості освіти.

Зокрема, законопроект №1187-1, в якому вона виступила співавтором, більш прогресивний і надає великі можливості для автономії вузів, створює нові підстави для зростання якості вищої освіти на основі чесної конкуренції між вузами.

Законопроект №1187-2, на думку Гриневич, ідейно схожий на №1187-1, але є більш компромісним і поміркованим.

“Стан сьогоднішньої вищої освіти є абсолютно критичний і він потребує обов’язкового прийняття нового законопроекту”, - сказала Гриневич і додала, що вони не мають права провалити у парламенті всі три законопроекти.

Вона наголосила, що всі співавтори її законопроекту готові не підтримувати власний, а підтримати законопроект робочої групи Згуровського.

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Таким чином, під час засідання комітету вона запропонувала його членам взяти за основу законопроект №1187-2 і закликала представників ПР також відмовитися від свого законопроекту.

“Цей законопроект узгоджений з багатьма академічними спільнотами, він розроблявся спільно з урядом, який в частині своєї розробки отримав багато поправок від різних суспільних груп”, - сказала Гриневич і додала, що таким чином, він уже суспільно узгоджений.

Водночас, заступник міністра освіти Олексій Дніпров під час засідання комітету зазначив, що всі три законопроекти мають недоліки. Проте, він висловив думку, що базою для подальшого доопрацювання має бути законопроект №1187, який є “збалансованим і юридично вивіреним”.

До цього законопроекту, зазначив Дніпров, доцільно внести пропозиції із альтернативних законопроектів, з урахуванням зауважень і пропозицій експертів та громадськості між першим та другим читанням.