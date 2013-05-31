УДАР: Янукович переклав відповідальність за Меморандум на Азарова

Про це сказано в переданій УНІАН заяві партії.

У заяві наголошується, що підписання прем’єр-міністром України Миколою Азаровим Меморандуму породжує великі сумніви та недовіру через надмірну утаємниченість процесу переговорів.

«Азаров «підмахнув» документ, текст якого тримається в суворій секретності. «УДАР» вимагає від влади негайно оприлюднити текст Меморандуму, який, по суті, є здачею національних інтересів України. Янукович не наважився поставити свій підпис під угодою, яка викличе негативний резонанс, і тому переклав всю відповідальність за це на Азарова», - йдеться в заяві партії «УДАР».

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В «УДАРі» переконані, що утаємниченість підготовки і підписання Документу є яскравим свідчення того, що влада в повній мірі усвідомлює неправомірність своїх дій, однак не хоче цього визнавати.

“Керівники держави – Президент, глава уряду та їх оточення роблять вигляд, що не чують позиції Європейського Союзу, який чітко дав зрозуміти, що підписання інтеграційних документів з Митним Союзом унеможливлює підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Влада активно робить все, аби зірвати проведення саміту у Вільнюсі та підписання відповідної Угоди”, - підкреслюють в “УДАРі”.

В партії наголошують, що вони не допустять зміни зовнішнього вектору України та зупинення інтеграції України в Європу.

«УДАР» стурбований інформацією про наявність в документі низки пунктів щодо зобов'язань України перед Митним союзом, оскільки це може призвести до політичної залежності України від Москви.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Мінську прем'єр-міністр Азаров і голова Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 р.

Довідка: Євразійська економічна комісія створена рішенням президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн). Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення ЄЕК обов'язкові для виконання на території трьох країн.

З 1 січня 2012 року на теренах Росії, Білорусі і Казахстану запрацювала нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір (ЄЕП). ЄЕП має стати важливою віхою на шляху до створення іншого більшого інтеграційного об'єднання - Євразійського економічного союзу, ідею якого ще у 1994 році запропонував казахстанський президент Нурсултан Назарбаєв. Євразійський економічний союз планує розпочати свою роботу з 1 січня 2015 року.