Рибак: Законопроект про вибори у 5 округах сьогодні не розглядатимуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу голова Верховної Ради України Володимир Рибак.

За його словами, опозиція виступає проти розгляду даного законопроекту, оскільки він не узгоджений між всіма фракціями.

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Рибак наголосив, що ще під час консультацій з лідерами фракцій сказав, що знімає з розгляду даний законопроект, тому не бачить підстав для того, щоб опозиція блокувала трибуну.

Він не виключив проведення сьогодні виїзного засідання парламенту. При цьому Рибак уточнив, що попросив кандидатів, яких сьогодні ВР о 12.00 мала звільняти або призначати на посади суддів, затриматись до 16.00, тобто до початку вечірнього засідання парламенту.