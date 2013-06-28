Червневий саміт ЄС визнали одним з найспокійніших за останні 13 років

Про це заявив голова зустрічі Херман Ван Ромпей, передає ІТАР-ТАРС.

За його словами, це багато в чому є результатом жорсткої вимоги Ангели Меркель, яка йде у вересні на вибори. Канцлер Німеччини рекомендувала не включати до порядку денного питання, здатні викликати явні розбіжності.

«Саміт був продуктивним, центральними виявилися питання соціальної політики», - запевнив Ван Ромпей.

«Ми прийняли програму допомоги в працевлаштуванні молоді у розмірі 8 млрд євро, при цьому основну частину цієї суми має бути витрачено вже протягом найближчих двох років», - підкреслив він.

«Ми обговорювали також конкурентоспроможність і економічне зростання. Порушувалося й питання про створення спеціальних контрактів між країнами ЄС і керівними структурами Євросоюзу», - повідомив Ван Ромпей. «Подібної форми відносин ще не було в історії Союзу», - зауважив він.

Нинішній саміт став останнім, який пройшов під головуванням Ірландії. З 1 липня головування в найвищих органах ЄС переходить на найближчі шість місяців до Литви. Вільнюс ще ніколи не виконував подібних обов'язків.

Він також повідомив, що одним з найважливіших пріоритетів співтовариства залишається створення Банківського союзу країн єврозони.

У свою чергу, глава Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу, виступаючи на прес-конференції, заявив, що «хоча зараз економічна ситуація в Євросоюзі краща, ніж рік тому, проте не можна допускати самозаспокоєності». «Економічне зростання ще дуже слабке», - підкреслив він.

Одним з найважливіших рішень саміту стала згода на початок процесу за погодженням умов прийняття Сербії до ЄС. Відповідні переговори між сторонами повинні початися не пізніше ніж у січні 2014 року.

Також було оголошено про початок переговорів за угодою про стабілізацію і асоціацію з Косово. Питання про прийом цієї самопроголошеної держави поки не стоїть на порядку денному співтовариства, оскільки ще 5 із 27 країн Євросоюзу не визнали її суверенітет.

Лідери Євросоюзу вітали приєднання з 1 липня до ЄС Хорватії, переговори про прийом якої тривали 8 років. В результаті чисельність країн-членів Євросоюзу збільшується до 28. Вони також привітали Латвію з майбутнім 1 січня 2014 року вступом до єврозони.

«Цей історичний момент свідчить, що європейський проект не втратив привабливості для народів Європи», - підсумував Ван Ромпей. Він повідомив, що разом з главою Єврокомісії Жозе Мануелом Баррозу вирушить 30 червня до Загреба для участі в урочистостях з нагоди вступу до Євросоюзу. По тому президент ЄС має намір відвідати Бєлград і Приштину.