Медведєв каже, що Євразійський союз повинен бути схожий на ЄС, а не на СРСР

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав в інтерв'ю грузинському телеканалу «Руставі-2».

«Що б зараз не відбувалося в Євросоюзі, погодьтеся, що там добре інтегровані економіки, у яких хороший запас міцності, у яких є єдина валюта, у яких є спільний ринок, у яких є спільні цінності. Це в цілому добре, і нам потрібно брати з цього приклад. Так, звичайно, коригувати його, відторгати те, що не працює, але в цілому це хороший приклад», - сказав Медведєв.

«Ми хочемо створити щось схоже у нас. Причому не йдеться про відродження Радянського Союзу. Кому це потрібно – відроджувати Радянський Союз? Ми всі звідти родом, і в цьому не немає жодного резону – ми живемо у XXI столітті. І ми цілком можемо створити високоінтегровані економіки, де не буде молодших і старших, де дотримуватимуться усі права і де буде реалізовано надзвичайно вигідно наші економічні інтереси», - додав він.

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За словами Медведєва, за інтеграцію на пострадянському просторі виступали усі російські президенти, і першим був Борис Єльцин.

Він запевнив, що це не інструмент просування ідеї російського домінування. «Ми вважаємо такий спосіб спільного життя найбільш цивілізованим, найбільш сучасним. У чому він полягає? Він полягає у необхідності інтеграції, причому інтеграції рівноправної, сучасної, у зближенні економічних потенціалів, використанні взаємовигідних форм торгівлі, інвестицій, гуманітарної співпраці, і ця ідея зараз почала реалізовуватися», - додав прем'єр РФ.

Медведєв переконаний, що членство у Митному союзі і майбутньому Євразійському союзі буде цікаве усім країнам-сусідам.

«Чому це може бути цікаво і для Грузії, і для інших країн? Тому що ми сусіди. Ми з вами ніколи не будемо сусідами Сполучених Штатів Америки, що б не відбувалося», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між Євразійською економічною комісією (ЄЕК) і Україною. Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

Євразійська економічна комісія створена рішенням президентів Росії, Білорусі і Казахстану наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до складу входять РФ, Білорусь, Казахстан з можливістю приєднання інших країн). Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення обов'язкові для виконання на території трьох країн.

З 1 січня 2012 року на території Росії, Білорусі і Казахстану почала працювати нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір (ЄЕП). ЄЕП має стати важливою віхою на шляху до створення більшого інтеграційного об'єднання - Євразійського економічного союзу, ідею якого ще в 1994 році запропонував Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

Євразійський економічний союз планує розпочати свою роботу з 1 січня 2015 року.