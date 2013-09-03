Росія може вжити заходів щодо білоруського імпорту

Про це заявив журналістам міністр сільського господарства РФ Микола Федоров, передає агентство «Прайм».

«Як кажуть фахівці, профільні відомства, є випадки не дуже коректного реекспорту з Білорусі під виглядом білоруської продукції, причому популярної продукції, зокрема молочної», - сказав Федоров.

«Говорити про те, що нас все задовільняє і все успішно, тут у нас достатніх підстав немає. Можуть бути прийняті рішення, які спрямовані на забезпечення додаткових гарантій безпеки продукції, що постачатиметься з Білорусі", - зазначив російський міністр.

Нагадаємо, відносини Білорусі і Росії загострилися після арешту генерального директора "Уралкалія" Владислава Баумгертнера, затриманого білоруською владою за звинуваченням у зловживанні владою і службовими повноваженнями.

Баумгертнера було затримано в Мінському аеропорту 26 серпня після зустрічі з прем'єр -міністром Білорусі Михайлом Мясниковичем. Слідчий комітет Білорусі пред'явив йому звинувачення за частиною 3 статті 424 Кримінального кодексу Білорусі (зловживання владою і службовими повноваженнями). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна .