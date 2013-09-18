Замгубернатора Тернопільщини не може пояснити, звідки у нього взявся Porsche Cayenne

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації у відповідь на запит щодо автомобіля, Гоч не став коментувати своє перебування за кермом дорого автомобіля, пояснивши, що «це не є справа державної ваги».

Водночас, наприкінці минулого тижня Гоч обіцяв кореспонденту УНІАН пояснити походження автомобіля, вартість якого становить орієнтовно 1 млн грн.

Місцеві інтернет-видання звернули увагу на дорогий автомобіль після того, як Гоч приїхав на ньому на відкриття блоку дистанційної променевої терапії в обласному онкодиспансері 10 вересня.

При цьому місцеві журналісти не могли збагнути, звідки у посадовця такий автомобіль, адже він не є відомим і місті бізнесменом, а зарплата чиновника не дозволяє придбати Porsche Cayenn.

Згідно з декларацією, за минулий рік Гоч отримав 92 тис 53 грн загального доходу. В розділі інформації про наявність автомобіля у декларанта чи членів сім’ї в декларації поставлені прочерки.

Довідка УНІАН. Петро Володимирович Гоч народився 26 листопада 1976 року в Борщеві.

Закінчив Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти, практична психологія, практичний психолог.

До призначення на посаду заступника голови ОДА працював на посаді помічника–консультанта народного депутата України, займався індивідуальною підприємницькою діяльністю.

Депутат Тернопільської міської ради.