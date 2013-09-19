Янукович та Азаров прибули до ВР

10:27, 19 вересня 2013
Політика
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Президент України Віктор Янукович та прем’єр-міністр України Микола Азаров прибули на засідання ВРУ.

Під час привітання Януковича депутати зустріли його оплесками

Як передає кореспондент УНІАН, також у парламентській ложі знаходиться міністр юстиції України Олена Лукаш.

Під час привітання Януковича депутати зустріли його оплесками, проте опозиція не піднялася і не вітала його оплесками.

Наразі розпочинається прийняття присяги суддею КСУ Олександром Касмініним.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Президент України Віктор Янукович призначив Олександра Касмініна суддею Конституційного Суду України.

Того ж дня Президент звільнив Володимира Кампо з посади судді Конституційного Суду України у зв'язку з досягненням ним 65-річного віку.

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