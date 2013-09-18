Янукович поїде на сесію Генасамблеї ООН
02:43, 18 вересня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович планує відвідати США, щоб взятии участь у роботі 68-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
Янукович візьме участь у роботі сесії Генасамблеї ООН
Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.
На тему: У Нью-Йорку розпочалася сесія Генеральної Асамблеї ООН
Сьогодні відповідна міжвідомча нарада з підготовки візиту відбулася в Адміністрації президента.
Під час наради обговорювався, зокрема, стан підготовки до багатосторонніх заходів у Нью-Йорку, в яких передбачається участь Януковича, а також до запланованих програмою візиту двосторонніх зустрічей президента з іноземними партнерами.
Як відомо, 68-ма сесія Генеральної асамблеї ООН відкрилася 17 вересня. Однією з головних тем для обговорення буде ситуація у Сирії.
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