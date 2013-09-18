Янукович поїде на сесію Генасамблеї ООН

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

На тему: У Нью-Йорку розпочалася сесія Генеральної Асамблеї ООН

Сьогодні відповідна міжвідомча нарада з підготовки візиту відбулася в Адміністрації президента.

Під час наради обговорювався, зокрема, стан підготовки до багатосторонніх заходів у Нью-Йорку, в яких передбачається участь Януковича, а також до запланованих програмою візиту двосторонніх зустрічей президента з іноземними партнерами.

Як відомо, 68-ма сесія Генеральної асамблеї ООН відкрилася 17 вересня. Однією з головних тем для обговорення буде ситуація у Сирії.