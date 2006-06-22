”Помаранчева” коаліція створена

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО оголосила у Верховній Раді про створення помаранчевої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, після перерви у ВР Ю.ТИМОШЕНКО вийшла на парламентську трибуну і наголосила, що для неї велика честь оголосити, що на цю хвилину коаліцію в складі «Нашої України», БЮТ і Соціалістичної партії України створено.

Вона підкреслила, що зараз документи передані в Секретаріат ВР на реєстрацію.

Ю.ТИМОШЕНКО ще раз наголосила, що, незважаючи на складність процесу, формування коаліції завершено.

«Мені здається, важливо помітити, що коаліція по новій Конституції починає жити саме сьогодні, коли почалася боротьба народу України 65 років тому, разом з народом Радянського Союзу проти загарбників. І сьогодні ми починаємо боротьбу за те, щоб наша країна була демократичною, щоб вона була очищена від всього бруду корупції, і щоб ми пишалися нашою країною, як мріяли про це наші діди і батьки – всі люди, які боролися за незалежність. І так само як завершилась перемогою велика боротьба у війні, так само і наша боротьба завершиться перемогою», - сказала вона.

Представники трьох фракцій, що увійшли до коаліції, зустріли виступ Ю.ТИМОШЕНКО стоячи і бурними оплесками.