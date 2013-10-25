Азаров розкритикував ставлення деяких російських політиків до України

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр заявив сьогодні в Севастополі під час зустрічі з активом міської організації Партії регіонів.

«Звернімо увагу навіть на риторику. Ви десь чули, щоб керівництво України висловилося якось неввічливо стосовно РФ і її керівництва? Не висловлювалося, і не висловлюватиметься. Тому що ми реально ставимося з великою повагою до наших російських партнерів», - зазначив Азаров.

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Водночас Азаров звернув увагу однопартійців на риторику окремих російських політиків на деяких російських телеканалах: «подивіться деякі російські телеканали, і ви помітите - не перші особи, звичайно, - але певні політики з Державної думи, та й деякі радники з уряду, оточення президента дозволяють не те, щоб недипломатичні висловлювання, я б сказав - грубі висловлювання на адресу України», - сказав він. На думку глави українського уряду, «так не годиться. Це не прикрашає».

Прем'єр-міністр України висловив надію, що російське керівництво почує його заклик до розсудливості і стриманості.