Лідери ЄНП закликали керівництво України "звернути з негативного шляху"

"Закликаємо уряд України вжити необхідних заходів для виконання критеріїв Ради ЄС від 10 грудня 2012 року, включаючи звільнення Юлії Тимошенко та прийняття відповідних законів Верховною Радою України для того, щоб угоду про асоціацію було підписано під час саміту Східного Партнерства у Вільнюсі", - йдеться у спільному прес-релізі президента ЄНП Вільфреда Мартенса, віце-президента ЄНП, депутата Європейського парламенту Яцека Заріуш-Вольські, голови комітету у закордонних справах Європарламенту Елмара Брока та віце-президента ЄНП Анки Боагью.

Лідери ЄНП наголосили, що успіх саміту у Вільнюсі залежить від поваги до європейських цінностей владою України та закликали "звернути з негативного шляху до Саміту у Вільнюсі".

Крім того, вони закликали Європейську комісію зробити чітку заяву, що згадані вище умови є обов'язковими для успіху саміту у Вільнюсі.

Як відомо, Литва з 1 липня розпочала головування у європейському Союзі. Саміт Східного партнерства, на якому може бути підписано угоду про асоціацію України з Євросоюзом, відбудеться у Вільнюсі (Литва) 28-29 листопада 2013 року.

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Рада Європейського Союзу 10 грудня 2012 року визначила умови для продовження переговорів з владою України щодо перспективи підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом. "Рада ЄС очікує, що органи влади України усунуть випадки політично мотивованого переслідування без затримок, а також здійснять подальші кроки з реформування судової системи для запобігання таких випадків у майбутньому", - зазначалося у документі.

Після саміту Україна – ЄС 25 лютого 2013 року президенти Європейської Ради та Європейської комісії Херман Ван Ромпей та Жозе Мануель Баррозу заявили, що ключовою умовою для підписання угоди з Україною про асоціацію з Європейським Союзом залишається вирішення питання вибіркового правосуддя. "Підписання угоди про асоціацію ґрунтується на трьох питаннях – це вибіркове правосуддя, виборче законодавство та реформи. Ми, з боку Європейського Союзу закликаємо, щоб поступ у цих питаннях відбувся до травня цього року", - підкреслив Херман Ван Ромпей.