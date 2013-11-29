Тимошенко може поїхати за кордон тільки в рамках діючого законодавства - Пшонка

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час брифінгу у Харкові наголосив генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

Він підкреслив, що Україна - перша держава у світі, яка підходить до ухвалення закону, що передбачає лікування ув'язнених за кордоном.

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“Ми сьогодні перші для того, щоб прийняти такий закон”, - сказав Пшонка.

Генпрокурор висловив переконання, що такий закон не повинен носити індивідуальний характер, а має стосуватися всіх ув'язнених.

Пшонка також висловив переконання, що в цьому акті повинні бути прописані “мотиви цього закону, розписаний порядок процесуальний цього закону”, повинні бути враховані зобов'язання країни, яка приймає на лікування ув'язненого, компенсація збитків, спосіб розв'язання питання наявності інших кримінальних справ, які розслідуються щодо ув'язненого.

“Буде закон окремий у лікуванні громадян за Україною, де все це буде прописано, включаючи те, про що ви говорите - пом'якшення тощо, тоді буде додержана й процедурність виконання цього закону”, - підкреслив Пшонка.

Як повідомляв УНІАН, надати можливість ув’язненій екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко виїхати на лікування за кордон – це вимога ЄС, без якої європейці не погоджувалися підписати Угоду про асоціацію з ЄС.

21 листопада Верховна рада України провалила голосування за 6 законопроектів, які бавали можливість ув’язненим лікуватися за кордоном.

Того ж дня Кабінет міністрів України прийняв розпорядження, яким призупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію.

Сьогодні, 29 листопада, у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію.