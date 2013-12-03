ЗМІ: ЄС повинен проявити безкомпромісність, щоб виправдати надії мітингувальників

Євросоюз має проявити безкомпромісність, щоб виправдати надії київських маніфестантів, пише Independent у статті, переклад якої наводить «Инопресса».

Як наголошується, сьогодні багато англомовних газет присвячують редакційні статті подіям в Україні. Якщо Віктор Янукович вирішив, що поступки Росії - легкий вихід, то Майдан Незалежності ілюструє масштаб його помилки. Розв’язати суперечку щодо геополітичної орієнтації Україні слід шляхом чесних виборів, радять автори статей.

Матеріал The Times має назву "Глухі у Києві". Газета відзначає: "Знаючи схильність Євросоюзу перебільшувати своє значення, може здаватися дивним, що сотні тисяч українців виходять на акції протесту, вимагаючи більш тісної інтеграції". Видання намагається пояснити цей парадокс: "Янукович відповів на протест жорсткими репресіями, захищаючи невдалий економічний курс, який керується, скоріше, плазуванням перед Росією, ніж потребами народу".

Маніфестанти обурені зловживаннями владою, поганим управлінням економікою і втручанням Росії, вважає газета.

"У стилі популістських урядів, які вважають, що закони арифметики на них не розповсюджуються, Янукович покладається на контроль цін та регулювання валюти", - зазначається у статті. Багаті наживаються на цьому, а гроші йдуть на спекуляції замість інвестицій і торгівлі.

На думку газети, свобода торгівлі - "єдине, що ЄС забезпечує ефективно". Зближення з ЄС було небезпечне для певних сил в Україні, а також для Путіна, який виношує ідею вступу України до Митного союзу.

"Янукович продемонстрував, що перебуває на боці сил, які загрожують обмежити незалежність і благополуччя його країни. Він має схилитися перед народним незадоволенням, визнати свою невдачу і піти у відставку", - зазначає газета.

"Протести в Україні заслуговують на солідарність" - заявляє The Financial Times. На думку видання, Януковичу більше до душі збереження його особистої влади, ніж інтереси України, а від угоди з ЄС він відмовився за велінням "інстинкту самозбереження". Вважається, що Путін зробив Януковичу "конкуруючу пропозицію".

Невдовзі після того, як Янукович виїхав з Вільнюса, мав місце "найбільш похмурий прояв його рішучості утриматися у влади", як висловлюється газета. Поліція атакувала мирних демонстрантів - прихильників угоди з ЄС.

На ці прояви насильства слід відповісти, радить газета: "Потрібно апелювати до гострого нюху українських чиновників на особисту вигоду. Урядові високопосадовці тримають активи на Заході і дають своїм дітям освіту у західних школах. ЄС має роз'яснити, що заморозить активи всіх співучасників політичного насильства, і таким злочинцям не дадуть віз".

Газета не згодна з ідеєю, що ЄС мав запропонувати умови, які задовольнили б українських політиків: "Компроміс став би зрадою принципів ЄС, які схвалюють більшість українців".

"Демонстрації на вулицях Києва - перешкода спробам Росії домогтися домовленості шляхом залякування", - виносить у заголовок Independent. "Якщо український Президент вважав, що поступки Росії - легкий вихід, то натовпи на Майдані Незалежності ілюструють весь масштаб його помилки", - пише газета.

Видання перераховує резони Януковича: "Брюссель відмовився заповнити різницю, яка найближчими роками може сягнути 160 млрд доларів, а Путін поманив додатковими бонусами - дешевим газом і потенційними контрактами для бізнесу".

Але багато українців іншої думки: вони вважають, що країна має розвивати зв'язки з Європою, а раптову зміну курсу можна пояснити тільки фінансово-політичними інтересами членів уряду.

Газета радить Брюсселю винести уроки. "Якщо врахувати, що у України з Росією зберігаються економічні і культурні зв'язки, навіть менш корисливий лідер, можливо, уперся б, запропонуй йому варіант "або-або". Щоб домогтися прогресу, Європі доведеться змінити свій підхід".

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Але до ідеї тристоронньої комісії, яку запропонував Янукович, треба поставитися скептично. "У Європи немає резонів не брати участь у комісії, але вона має дотримуватися своїх принципів", - пише видання. ЄС має проявити безкомпромісність, щоб виправдати надії київських маніфестантів.

"Небезпечний момент у Києві" - так називається редакційна стаття The New York Times. Видання радить Януковичу, Росії та Євросоюзу зробити все від них залежне, щоб не допустити розширення і озлобленості акцій протесту в Україні.

Видання дає конкретні рекомендації. Путін має "виконати те невідоме, що обіцяв Януковичу за відмову від угоди з ЄС". Путину також слід зрозуміти: Україна не потерпить, щоб їй довго відмовляли в асоціації з ЄС.

Обов’язок Заходу - цілком підтримати українців, для яких асоціація з ЄС - це демократія, верховенство закону, чесний уряд, права людини і світле майбутнє.

Одночасно Заходу слід врахувати певні реалії. "По-перше, через корумпованих правителів і панування олігархів в економіці України партнерство було б нелегким", - пише газета. Друге: Янукович і Путін побоюються проблем для своїх країн через зближення з Європою. Щоправда, всі ці реалії - не підстава для того, щоб Захід "торгувався за Україну на аукціоні з Росією", взагалі відмовлявся від торговельної угоди або визнавав за Москвою право ухвалювати рішення що майбутнього України.

"Що можуть зробити ЄС та інші західні країни, так це знайти способи зробити Угоду про асоціацію з Україною менш зловісним для Росії. Наприклад, варто з'ясувати, чи не можна тісніше включити саму Росію до європейської родини. Інший спосіб - з'ясувати, як зробити вільну торгівлю з Європою сумісної зі східними торговими зв'язками України", - зазначається у статті. Не можна нав'язувати Україні жорсткий вибір "або-або", як це робить Путін.

"Україна: шлях, по якому не пішли", - таку назву дає редакційному коментарю The Guardian. "Україна володіє необхідним потенціалом, щоб стати одним із стовпів Євросоюзу", вважає видання. Україна - це велика територія, багаті ресурси, промисловість, численне і освічене населення. "Але невже цей приз тільки що вислизнув з рук Європи?", - запитує газета.

Частково все залежить від українського народу. Люди протестують проти рішення Януковича відмовитися від угоди з ЄС. Проте "значна частка українців втомилася не лише від Януковича, а й від усіх невдалих і некомпетентних політиків і бізнесменів, які марнотратять потенціал України після розпаду СРСР", вважає газета.

Демонстранти відкидають всю систему, "або, точніше, відсутність такої". Вони бачать приклад "благополучної і впорядкованої Польщі", вважає видання, і бачать, до чого могли б прийти, якби у них були інші лідери і наставники. "Головним наставником була, звичайно, Росія, яка до кінця так і не змирилася з відокремленням України", - пише газета.

На думку The Guardian, Європа навіть зараз, незважаючи на свої знегоди, здатна запропонувати Україні більше, ніж Росія. "Як може корумпована країна вказати інший порятунок від корупції?", - риторично запитує газета.

Для Путіна Україна - життєво-важливий партнер, "інакше Євразійське співтовариство "приклеїть" Росію до бідних мусульманських республік", зазначається в статті. Але Путін обходив Київ грубо. "Ще гірше він вчинив з Вірменією, яка відмовилася від Європи після натяку, що Росія не надасть їй допомогу у разі відновлення війни з Азербайджаном", - стверджує видання.

Тепер у Росії зіпсуються відносини з європейськими державами. Така ціна перемоги, яка далеко не повна. "Якщо врахувати народне обурення, навряд чи Янукович зможе безумовно приєднати країну до Євразійського співтовариства", - зазначає видання.

"Україні не потрібна ще одна революція", - стверджує у заголовку The Washington Post. Цього разу Україні потрібний "мирний політичний процес, пройнятий повагою до Конституції країни".

На думку видання, з 2004 року і Україна, і Янукович змінилися. Янукович - демократично обраний Президент, який все ще користується великою підтримкою населення.

Чому Янукович відмовився від угоди з ЄС? "Він хотів уникнути жорстких заходів економії, яких вимагають Захід і МВФ за надзвичайно необхідні кредити, а також хотів зберегти капітали, з чуток, накопичені його родичами в період, коли він перебуває при владі. Повернувшись до Путіна, він сподівався одержати легкий стабілізаційний кредит і добитися, щоб Москва більше не обмежувала український експорт", - зазначається у статті. Ще одна мета Януковича - переобратися в 2015 році.

У даній ситуації революція - неправильний хід, йдеться у редакційній статті. Якщо Януковича змістять неконституційним шляхом, в Україні можливий нескінченний хаос, як у Таїланді і Єгипті. "Наполягання Європи на демократичних стандартах здаватимуться пустопорожніми, а Путін, у чиїх очах "помаранчева революція" та нинішні протести - підступи Заходу, напевно, почне втручатися у ситуацію ще активніше", - пояснює газета.

Видання дає конкретну рекомендацію: провести політичні переговори уряду з опозицією "за круглим столом". Тоді Янукович зможе частково зняти незадоволеність, домовившись про нову дату підписання угоди з ЄС. Європейцям же слід запропонувати фінансову допомогу, якщо Україна домовиться з МВФ.

Вирішити суперечку про свою геополітичну орієнтацію Україні слід шляхом чесних виборів. Газета радить опозиціонерам готуватися до виборів, а Заходу - забезпечити на них справедливість.

"Боротьба за політичну душу України" – таку назву має стаття за підписом "Редакційна рада National Post. "Холодна війна закінчилася чверть століття назад, але деякі росіяни, схоже, досі цього не засвоїли", - пише газета, коментуючи ситуацію навколо України.

Спочатку натиск Москви увінчався успіхом - Янукович відмовився підписати угоду з ЄС. Але зростає протестний рух. Те, що розпочалося як суперечка про торгову угоду, обернулося шансом вилити роздратованість для всіх незадоволених соціальних шарів. Газета прогнозує: "Цілком імовірно, Янукович визнає, що його російський гамбіт не вдався, і краще терпіти гнів Путіна, ніж гнів співгромадян".

На думку видання, вищеописана ситуація - частина ще більшої битви: Росія намагається частково відновити своє значення радянських часів. "Але у більшості українців вистачило розуму зрозуміти, що їх майбутнє - в протилежному географічному напрямку", - пише газета, радячи українському уряду зважити на сподівання громадян.